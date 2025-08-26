Días festivos
El próximo festivo en la Comunitat Valenciana: ¿habrá puente en octubre?
El mes de octubre viene marcado por dos fechas clave en el calendario: el Día de la Comunitat Valenciana y el Día de la Hispanidad
Muchos trabajadores se preguntan si podrán disfrutar de un puente de cuatro días
La Comunitat Valenciana se prepara para una semana de celebraciones en octubre marcada por dos fechas clave en el calendario: el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Ambos festivos llegan en una misma semana, aunque la combinación de días laborables hace que solo unos cuantos afortunados puedan disfrutar de un puente de cuatro días.
El puente de octubre, solo para algunos afortunados
El 9 d'Octubre, festivo autonómico, caerá jueves, lo que permitirá a algunos alargar el descanso si consiguen un día libre el viernes. Por su parte, el 12 de octubre, fiesta nacional, coincidirá con un domingo. Esta coincidencia limitará el descanso de los trabajadores, ya que, al no trasladarse al lunes, no supondrá un día adicional para la mayoría de ellos.
La clave estará en aquellos trabajadores y trabajadoras que puedan negociar el viernes 10 como día libre para poder gozar de un puente de cuatro días. Para el resto, octubre ofrecerá dos celebraciones importantes en el calendario laboral, pero con un sabor agridulce en términos de descanso prolongado.
¿Qué festivos quedan en el calendario laboral?
No obstante, los trabajadores y trabajadoras valencianos todavía disponen de algunos días festivos lo que resta de año, que son los siguientes:
- 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana
- 12 de octubre, Día de la Hispanidad
- 1 de noviembre, Todos los Santos
- 6 de diciembre, Día de la Constitución
- 8 de diciembre, Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, Día de Navidad
Por lo tanto, en diciembre sí que podrán disfrutar de un puente que, aunque corto porque será de tres días, irá del sábado 6 al lunes 8.
¿Habrá puente en el calendario escolar?
Por su parte, la comunidad educartiva sí que podrá disfrutar de un puente en octubre, y es que el Consejo Escolar Municipal de Valencia ya ha acordado proponer a la Dirección General de Centros Docentes que el viernes 10 de octubre sea considerado festivo en el calendario escolar. Asimismo, también han propuesto que tanto el 17 como el 18 de marzo sean también días festivos en los centros escolares.
