Green Motion mejora 12 rutas saludables en València

Hidraqua, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, ha establecido un acuerdo con la empresa Green Urban Data para la puesta en marcha de un proyecto piloto que permitirá la optimización de rutas saludables y espacios deportivos que garanticen las mejores condiciones a los ciudadanos. En concreto, se trata del proyecto Green Motion, la solución ganadora del Dinapsis Open Challenge Valencia Capital Verde de 2025, que tendrá una duración de un año y que está previsto que esté disponible a partir de octubre de este año 2025.

Este proyecto, gracias al uso de la Inteligencia Artificial y a bases de datos climáticas, ofrecerá información a los usuarios para que practicar deporte en la ciudad de Valencia sea más saludable y seguro.

En tiempo real

En este sentido, Cristina Baixauli, directora de Dinapsis Valencia, ha destacado que «a través de la aplicación Green Motion, el deportista podrá conocer en tiempo real indicadores concretos de doce recorridos urbanos antes de tomar la decisión de dónde es más saludable practicar deporte en ese momento».

Esta serie de recomendaciones, tal como ha remarcado, «se basan en datos ambientales como el índice de beneficio por la presencia de vegetación en el recorrido, el porcentaje de alérgenos, la presencia de sombra en cada uno de los tramos, el tipo de suelo sobre el que se va a mover el deportista e incluso los puntos de hidratación cercanos al recorrido».

Por eso, desde Hidraqua se ha destacado que en este tipo de proyectos «refuerzan nuestra apuesta por la sostenibilidad en las ciudades y su interacción con los ciudadanos, como es el caso de Valencia, ya que van a permitir al usuario comparar la calidad ambiental de las rutas disponibles y decidir dónde y cuándo es mejor realizar su actividad deportiva».

Cabe recordar que este proyecto parte de la quinta edición del Dinapsis Open Challenge, donde cinco startups finalistas presentaron sus propuestas ante el jurado, que finalmente optó por la startup Green Urban Data como ganadora por su solución Green Motion para abordar el diseño y la optimización de espacios al aire libre. Esta iniciativa, organizada de forma conjunta entre Hidraqua, Cetaqua y el Ayuntamiento de Valencia, ha continuado con el desarrollo de un proyecto piloto en la ciudad de Valencia para diseñar y optimizar el uso de rutas saludables y espacios deportivos para así mejorar la experiencia de los runners y, al mismo tiempo, cuidar su salud.

La Open Call de Dinapsis Valencia Capital Verde hacía un llamamiento a startups de carácter nacional e internacional a presentar sus propuestas para hacer frente a distintos retos centrados en tres cuestiones principales: Economía Circular, Turismo sostenible e innovador e Infraestructuras Verdes y Biodiversidad.