La herencia de los 'dinosaurios valencianos'

El paso del tiempo ha escrito y gravado en la Tierra una historia alucinante. Hace muchísimos años era impensable que los humanos pudiésemos existir. De hecho, el australopithecus apareció tan solo hace 4 millones. Pero el verdadero tesoro oculto y desconocido en la Comunitat Valenciana se remonta a más de 100 millones de años atrás, concretamente al Jurásico Superior (161 a 143 millones de años). Un gran y muy diverso grupo ha dejado rastro en nuestro territorio: los dinosaurios valencianos.

La transformación del planeta

La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con más especies de dinosaurios descritos del Mesozoico por detrás de Cataluña y Aragón, y se han encontrado tanto fósiles de dinosaurios, de icnitas (huellas) como también restos de otras especies prehistóricas. La localización de los yacimientos y de las especies encontradas es el reflejo de cómo ha cambiado el planeta y el territorio a lo largo de los millones de años. A lo largo de la historia, muchas zonas han pasado de ser costeras a convertirse en zonas montañosas. Y es justo en ellas se encuentran los grandes tesoros del Jurásico y Cretácico valenciano. "La distribución de fósiles fue cambiando conforme evolucionaba el paisaje costero y continental de nuestra región", explica Andrés Santos-Cubedo, director de Cinctorres-Dinomania y Portell, terra de dinosaures.

Recreación virtual de cómo era Els Ports hace millones de años / Grupo Guix

Alpuente, Aras de los Olmos, Morella y Millares-Bicorp

Hace millones de años, los Serranos, els Ports y la Canal de Navarrés bañaban su costa en el mar de Tetis, un extenso mar que hoy en día se ha transformado en nuestro Mediterráneo. Pero los movimientos tectónicos en millones de años han permitido que se hayan podido encontrar muchos dinosaurios en estas comarcas. "En Alpuente y Aras de los Olmos afloran las capas geológicas más antiguas con dinosaurios de nuestra comunidad: principalmente estratos del Jurásico Superior (161 a 143 millones de años), con transición al Cretácico temprano", señala el Doctor en Paleontología. En cambio, en Morella o Millares-Bicorp son de "tiempos posteriores, del Cretácico". En concreto las icnitas de la rambla del Tambuc (Millares) son de hace unos 80 millones de años.

La historia de la evolución de las especies va pareja a la relación que existe entre depredadores y presas. Y los dinosaurios no son una excepción. En el registro fósil hallado en la Comunitat Valenciana, existe un amplio catálogo de especies, tanto dinosarios herbívoros como carnívoros. Aunque el cinematográficoT-Rex nunca habitó el territorio que ahora conocemos como Comunitat Valenciana, lo cierto es que los yacimientos valencianos atesoran otras especies muy interesantes.

Equipo excavando en un yacimiento arqueológico / Grupo Guix

Predominan los herbívoros

En nuestro territorio la balanza de los carnívoros (terópodos) y los herbívoros se decanta "claramente" por los segundos. Entre las especies más abundantes que han encontrado están los ornitópodos (Iguanodon y sus parientes) y los saurópodos de cuello largo. En els Ports se han desenterrado miles de fósiles de ornitópodos y saurópodos, "pero solo una proporción menor corresponde a terópodos depredadores", detalla Santos-Cubedo. Esta distribución responde a la cadena alimenticia: "un depredador necesita muchos más herbívoros como presa para sostenerse".

En este sentido, en la Comunitat Valenciana se han descrito seis especies distintas de dinosaurios con 'pedigrí' puramente valenciano: el Losillasaurus giganteus (un enorme saurópodo del límite Jurásico-Cretácico hallado en Aras de los Olmos y descrito en 2001), el Morelladon beltrani (un ornitópodo estiracosterno, en 2015 en Morella), el Vallibonavenatrix cani (terópodo espinosáurido de Vallibona en 2019), el Portellsaurus sosbaynati (otro ornitópodo robusto, en Portell, publicado en 2021), el Protathlitis cinctorrensis (terópodo espinosáurido de Cinctorres, publicado en 2023. Y dedicado al triunfo del Villarreal C.F. en la Europa League: 'Protathlitis' , significa 'campeón' en griego) y el Garumbatitan morellensis (un saurópodo gigante de Morella dado a conocer en 2023).

Icnitas de dinosaurios en el yacimiento paleontológico de Corcolilla (Alpuente) / LEVANTE-EMV

Camins de Dinosaures

La herencia de los dinosaurios en la Comunitat Valenciana ha quedado muy repartida y accesible para conocerla. Tanto que muchos de los yacimientos paleontológicos se han adaptado, a través de Camins de Dinosaures, para que se puedan visitar y observar, como por ejemplo, las icnitas de los grandes dinosaurios que paseaban por el territorio valenciano hace millones de años.