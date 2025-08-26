El PSPV-PSOE critica que el Consell “cierre por vacaciones" las oficinas de denuncia y asistencia a las víctimas de violencia machista

La portavoz socialista de Justicia en las Corts, Alicia Andújar, ha criticado “la hipocresía y el cinismo” del Consell de Carlos Mazón después de que anunciaran “su voluntad de renovar el Pacto contra la Violencia de Género mientras desmantelan las Oficinas de Denuncias y Asistencia a las víctimas”.

Así, Andújar ha lamentado que la consellera de Justicia, Nuria Martínez, “haya seguido los pasos de la exconsellera negacionista de la violencia de género, Elisa Núñez, y asuma como propias las políticas negacionistas que desprotegen a las mujeres, desmantelando las Oficinas de Denuncias”: “Estas oficinas se pusieron en marcha para prestar asistencia integral a las víctimas de violencia de género los 365 días del año y, desde el mes de julio, han permanecido cerradas los fines de semana”, ha asegurado Andújar.

En ese sentido, la dirigente socialista ha criticado que el Consell de Mazón “cierre por vacaciones las oficinas de denuncias”, ya que “la lucha contra la violencia de género no conoce de vacaciones, ni de festivos, ni de recortes presupuestarios, solo conoce de redoblar esfuerzos y acompañar en todo momento a las mujeres para ayudarlas y protegerlas”.