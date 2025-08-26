La oposición tilda de “lavado de cara” e intento de “tapar las vergüenzas” el acuerdo Ens Uneix-AVL

Es insuficiente pero, sobre todo, es un intento de “lavado de cara” de Ens Uneixo una forma de “tapar las vergüenzas” del Consell del PP. Así ven los grupos de la oposición en la Diputación de València el protocolo anunciado por Ens Uneix que prevé unos 200.000 euros para que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) pueda ejecutar actividades de promoción del valenciano que estaban en riesgo tras el recorte del Consell y Vox a las cuentas de la institución. PSPV y Compromís coinciden en que esa cantidad es insuficiente para paliar los recortes millonarios ejecutados por la Generalitat y creen que esa solución solo sirve para intentar tapar un agujero económico descomunal. Y mientras el PSPV les insta a reflejarlo ya en el presupuesto para 2026 y Compromís lamenta que el partido municipalista esté en “contradicción continua”, fuentes de Presidencia de la Diputación (que ostenta el PP) lo enmarcan en la “normalidad” y afirman que la corporación seguirá trabajando para proteger la lengua.

La Diputación de València es, institucionalmente, un reducto de defensa del valenciano. En la corporación, tanto Ens Uneix como el PP de Vicent Mompó mantienen acciones de defensa del valenciano y el apoyo a la AVL. Aunque es una posición unitaria, es Ens Uneix quien ha pilotado las conversaciones en un tema que genera contradicciones con el Consell de Mazón. De hecho, a principios de abril, cuando se puso negro sobre blanco el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025, la vicepresidenta de la Diputación por Ens Uneix, Natàlia Enguix, s e brindó a interceder para, con recursos propios, compensar en parte el hachazo de PP y Vox a las cuentas de la institución.

Ricard Gallego, Natàlia Enguix y Verònica Cantó, en abril / Levante-EMV

“No pueden tapar las vergüenzas del Consell”

“En el pleno del mes de mayo, Enguix ya dijo que iba a hacer todo lo que la Generalitat no iba a hacer, y yo pensé ‘no pueden estar tapando las vergüenzas del Consell’”, explica la diputada socialista Empar Folgado. En este sentido, se ha preguntado “por qué lo sacan ahora” y ha instado al gobierno del ente provincial a reflejarlo “desde ya” en el borrador de cuentas provinciales para 2026. La diputada agradece “muchísimo” la iniciativa pero insiste en que Ens Uneix “no ha provocado el problema, pero lo mantienen intentando tapar a la Generalitat”, añade.

Para la socialista, tanto Ens Uneix como Mompó “sí se creen el tema de la lengua”, pero están “atados” por la necesidad de apoyo de Vox a los presupuestos. “No me gusta la palabra blanquear pero en cierto modo sí que se está tapando”, incide. Sobre el apoyo del PSPV a cualquier medida de este tipo que pudiera llevarse a pleno, afirma que, aunque no se ha debatido en el grupo, ella apoyaría “todo lo que sea ayudar a la AVL”.

La oposición cree que el protocolo con la AVL "no es la solución"

Es el mismo apoyo que explicita la diputada de Compromís Dolors Gimeno, que explica que trabajan en un protocolo marco para que los ayuntamientos puedan dar apoyo a la Acadèmia desde el ámbito municipal. Pero Gimeno asegura que ninguna de estas iniciativas aisladas son la solución a un recorte millonario. “La única solución es un presupuesto justo”, afirma, porque esos 200.000 euros “son muy poco cuando se ha recortado todo el presupuesto estatutario”.

“Nos parece un lavado de cara de Ens Uneix, que quiere intentar desvincularse de la postura de PP y Vox, aunque gobiernan con el PP y condicionados por Vox”, destaca la diputada. Pero Vox “condiciona” todo con sus exigencias para apoyar los presupuestos. “Va más allá de la lengua, abarca hasta el medio ambiente, o las políticas de igualdad, un ámbito en el que han cambiado hasta el vocabulario”, apunta. De forma que, para Gimeno, toda relación, aunque sea tangencial, de Ens Uneix con esta fuerza política le acabará pasando factura. “Intentan a la vez mantener este gobierno y mantener los votos en sus pueblos, donde mucha gente que creía que estaba votando a la izquierda cambiará de opción en las próximas elecciones”, vaticina.

Presidencia de la Diputación lo enmarca en la “normalidad”

Pero fuentes de Presidencia de la Diputación, que ostenta el PP, aseguran que acciones como las que ahora se desarrollarán “vienen haciéndose desde el primer año de gobierno”. Como ejemplo, ponen la edición de cómics o la apuesta por el escritor del año, y señalan que este año se ha puesto a disposición de la AVL el MuVIM -dependiente de la corporación- para la exposición sobre Maria Beneyto, autora de 2025. También añaden que vienen colaborando, a través de la Institució Alfons el Magnànim, en la edición de obras de los autores que anualmente selecciona la Acadèmia.

Al ver “lo que ha pasado en la Generalitat” -el recorte que ha dejado la partida de gastos corrientes de la institución en tan solo 50.000 euros-, la AVL “tenía la duda de qué pasaría en la Diputación”, como explican estas fuentes, que afirman que la corporación va a “seguir apostando” por la promoción del valenciano. Y de manera unitaria, inciden, aunque en este caso haya sido Ens Uneix quien ha liderado las conversaciones. Un socio no le dice a otro socio de gobierno lo que tiene que hacer con su presupuesto, explican, pero además este protocolo responde a un interés compartido que resulta “una buena idea” para ambas partes. La “normalidad en la relación”, concluyen, se trabaja en todas las áreas de la Diputación. Tanto en las que gestiona el PP como las que lidera Ens Uneix.