El perfecto valenciano de una agencia de noticias japonesa

La agencia japonesa de noticias Spectee Inc. habla, cuando es necesario, en un perfecto valenciano. Así lo ha demostrado su periodista Yasu Shimoda al pedir un vídeo grabado por un bombero forestal valenciano en los incendios de León a través de X (la antigua Twitter).

Shimoda ha respondido al video compartido en esta red social pidiendo al autor la hora y lugar de grabación, además de permiso para reproducirlo. "Sembla que els japonesos si que entenen i poden escriure en valencià. Per als espanyols sembla un drama" ironizó el bombero en un respuesta al mensaje.