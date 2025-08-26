La resaca de la ola de calor deja 103 muertos en la C. Valenciana en la semana más mortífera de la década

La ola de calor de mediados de agosto, con ocho días de temperaturas extremas, deja la semana más mortífera de la década por muertes atribuibles al calor. En los últimos siete días, las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III recogen un total de 103 personas fallecieron por estrés térmico acumulado en la Comunitat Valenciana. Para encontrar un dato tan trágico, habría que remontarse a la segunda semana de agosto del año 2022, cuando la cifra alcanzó las 89 personas.

La mortalidad atribuible a las altas temperaturas ha tenido una progresión ascendente desde inicios de agosto. De hecho, durante los seis primeros días del mes, el organismo no registró ningún fallecimiento por esta causa. La estadística comenzó a dispararse durante el primer pico de la ola de calor, alrededor del 11 de agosto, cuando el dato creció hasta los siete muertos diarios. El gran salto se ha producido a partir del 17 de agosto, el día más cálido del año en la autonomía. Desde entonces, los decesos han superado los 15 diarios. En total, en lo que va de mes de agosto han fallecido 181 personas.

Así, la cifra del mes actual supone casi la mitad de todos los casos de la temporada estival (368) y el tercer mes de agosto más mortífero desde que MoMo tiene registros sobre la mortalidad por defectos térmicos. En este sentido, solo está por detrás de los registros 2023 y de 2022, con 199 y 188 fallecidos respectivamente. Sin embargo, se podrían superar durante los pocos días de agosto que quedan y situarse como el más negro.

El primer pico de mortalidad del verano se produjo a principios del mes de julio, después de la primera ola de calor de la estación; esa fue la causa, aunque sus consecuencia se vieron entre dos y tres semanas después. Cabe recordar que junio se cerró con una anomalía de 3,6 grados en su temperatura media, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo que lo convirtió en el junio más caluroso desde que hay registros, al menos desde 1951.

El año con más muertes por calor

El impacto en la salud de las altas temperaturas de este año, pese a los negacionistas del cambio climático, es evidente porque, además de registrar la semana con mayor mortalidad por calor de la década, el año 2025 se ha convertido en el que acumula más muertes atribuibles a defectos térmicos de la década, con un total de 598 casos; aún restan cuatro meses para completar el ejercicio. Sería el segundo año consecutivo en el que se bate esta estadística porque 2024 cerró con 516 fallecimientos por calor con un incremento del 42 % respecto al año anterior, cuando la cifra alcanzó solo las 363 personas.

Las altas temperaturas se ceban, especialmente, con la población de mayor edad; son los más vulnerables junto con los pacientes con patologías previas. Así lo refleja el MoMo, que recoge la información por franjas de edad. A partir de los 85 años, se concentran cerca del 60 % de las muertes atribuibles al calor, con mayor incidencia entre los hombres. Sin embargo, a partir de los 65 años es cuando más se disparan los fallecidos, con más del 90% de los casos.

¿Hasta cuándo durará el pico?

Lo esperable es que los efectos de la ola de calor, con hasta 44 grados de temperaturas máximas, se expandan hasta tres semanas después del pico térmico, como explicaba la médica de Atención Primaria y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina. Estas son por estrés térmico acumulativo, a diferencia de las muertes instantáneas producidas por un golpe de calor. Desde el principio del verano, la Conselleria de Sanidad ha confirmado tres decesos por este motivo, siguiendo los estrictos criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque hay otros cuatro casos sospechos de serlo. Los oficiales son un varón de 52 años de Castellón, que se sintió indispuesto en su puesto de trabajo; una mujer de 53 años de Alicante mientras practicaba deporte en una zona montañosa; y un hombre de 53 años que había salido a caminar en Alicante.

"No tienen una sola causa, es multifactorial -especifica la presidenta de Sovamfic-. Generalmente, son por estrés térmico acumulativo y por la descompensación que sufren estas personas". Este proceso se refiere a una alteración del sistema de homeostasis del cuerpo, que regula la temperatura interna del organismo y que, en caso de acumulación de estrés, no se reajusta y afecta a la operatividad de las funciones vitales. Inicialmente, puede afectar a "los riñones, a la función cardiaca y a la neuronal" hasta que, finalmente, se produce "un fallo multiorgánico".