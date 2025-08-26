El coste de la factura sanitaria de los turistas, ¿cuánto vale cada intervención?

Los centros de salud valencianos, sobre todo los de las comarcas del litoral, reciben una gran cantidad de turistas en sus consultas a lo largo del verano. Tanto es así que, solo en 2023, la sanidad pública atendió casi un millón de asistencias con una factura sanitaria de 123 millones de euros, como publicó hace unos días Levante-EMV. Principalmente, son turistas madrileños y franceses quienes más pasan por los ambulatorios y hospitales. Los primeros no deben abonar nada porque el estado compensa la asistencia de pacientes de otras autonomías y los segundos, si cuentan con la tarjeta sanitaria europea (TSE), tampoco.

De no expedirla o de proceder de otro país sin convenio con España, deberán abonar la factura correspondiente, una cantidad que puede moverse entre los 150 euros y los más de 100.000 euros. Es lo que le ocurrió en Cancún, el pasado año, al alzireño Adrián Fernández, quien sufrió un desvanecimiento en una piscina durante sus vacaciones, en un incidente en el que los pulmones se le llenaron al 80 % de agua y que lo llevó a necesitar un ingreso hospitalario de varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cuyo coste diario era de 8.000 euros; el total ascendió a más de 200.000 euros.

El consultorio médico de verano de la playa de la Fossa de Calp / Levante-EMV

En el caso de los turistas que visitan la Comunitat Valenciana, el coste de cada procedimiento -bien a abonar por el país de origen o por el propio paciente- se establece en los anexos del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria, el cual establece el coste para más de un millar de procedimientos médicos.

Las tasas en Atención Primaria

La mayoría de los turistas que acuden al médico lo hace por urgencias menores. Así lo apuntaba Martha Escobar, facultativa en el centro de salud de Xàbia. "Vienen por patologías banales como otitis, golpes de calor o picaduras de animales marinos, como las medusas -, relata-. También por asistencias relacionadas con el ocio nocturno, como borracheras o caídas".

La primera consulta en Atención Primaria, independientemente de que sea en un consultorio auxiliar o en un centro de salud, tiene un coste de 150 euros solo por acudir a la cita; a partir de la segunda y sucesivas, será de 90 euros. A esa cantidad habría que añadir los diferentes procedimientos a realizar. Por ejemplo, si el paciente necesita someterse a una ecografía, deberá pagar 62 euros adicionales; si necesita que le cambien el catéter, el pago asciende a 597 euros; o si debe tratarse una infección ocular, provocada por una bacteria durante su baño en la playa, la factura sería de 877 euros. En caso, por ejemplo, de tener un tapón u otitis en el oído, el tratamiento podría ascender a 1.617 euros.

Un paciente en quimioterapia / Gustavo Santos

Las especialistas destacan la presencia de británicos durante largas temporadas, de varios meses, en la costa valenciana y que necesitan tratar sus enfermedades crónicas. En este caso, si un inglés necesita someterse a diálisis, el Reino Unido abonará a la Comunitat Valenciana 230 euros por sesión; en caso de necesitar radioterapia, el coste es de entre 2.700 y 6.700 euros; o la quimioterapia puede oscilar entre los 2.200 y los 28.000 euros, dependiendo de la tipología del cáncer o su grado de severidad.

El coste de las cirugías

Los procedimientos sanitarios más caros son, sin duda, los que obligan al paciente a pasar el quirófano. ¿Quién no puede verse de vacaciones y tener una apendicitis? Si se trata de un turista sin TSE, el precio de la extirpación del apéndice puede costar entre 2.600 y 11.000 euros, dependiendo de su gravedad. Y a eso habría que sumar el ingreso hospitalario, con un coste de cerca de 340 euros por noche, y demás pruebas a realizar posteriormente. Un recambio de cadera, por ejemplo, oscila entre los 9.600 y los 19.600 euros; una mala caída puede llevar a una persona a sustituir su articulación rota. Y en caso de necesitar de urgencia un bypass cardiaco, el montante puede dispararse gasa los 42.700 euros.

No suele ser un procedimiento habitual entre los turistas, pero el trasplante cardiaco y pulmonar es la asistencia sanitaria más cara del catálogo incluido en el real decreto. Su precio puede llegar a los 103.700 euros. España es el país líder en el mundo en trasplantes, también lo es la Comunitat Valenciana entre sus autonomías; pero se puede descartar que un turista piense, antes de su viaje, en someterse a esta intervención. No es algo que uno tiene planeado para sus vacaciones.