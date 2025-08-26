Los sindicatos denuncian opacidad en el traslado del Moliner: “Sanidad llevaba días prohibiendo la entrada”

Cuando los representantes sindicales de los trabajadores del hospital Doctor Moliner de Serra supieron que algunos profesionales ya habían sido trasladados al Hospital Militar Quart-Mislata, fueron a conocer el centro y a preguntar a los trabajadores por sus condiciones. No esperaban una puerta cerrada. “La primera vez que accedimos al centro, el lunes pasado, cuando habíamos sido convocados, nos dijeron que allí no había ninguna reunión y nos tiraron”, explican fuentes del sindicato UGT. Aseguran que no fue el único momento en que se les negó la entrada a las instalaciones del hospital que acogerá 78 camas de enfermos del Doctor Moliner, que va a cerrarse durante años para la rehabilitación del edificio. Tanto UGT como CCOO denuncian la opacidad de la Conselleria sobre la fecha del traslado definitivo. Desde Sanidad, por su parte, asegura que la entrada no era libre para no interferir con el fin de las obras de adecuación del espacio y por seguridad.

Desde UGT afirman que les habían dicho que ese traslado sería el 18 de agosto, aunque desde Sanidad indican que la única convocatoria era la de este lunes. Ese día, el 18, una representación se presentó en el Hospital Militar Quart-Mislata, donde no habían llevado a los pacientes pero sí a parte del personal de forma que accedió al centro para visitarlo. Denuncian que la jefatura de personal expulsó a la representación de los trabajadores.

“Nos prohibieron la entrada con agentes de seguridad”

Volvieron el jueves para visitar a los profesionales que ya estaban localizados allí. Entendían que podían hacerlo y ver “si sus condiciones mínimas se cumplen”, entre otras cosas. “Nos prohibieron la entrada”, denuncian. Según el relato del sindicato UGT, la representación sindical explicó que tenía derecho a visitar a los trabajadores, que lo contrario sería obstaculizar la libertad sindical.

Llegaron a prohibir el paso con agentes de seguridad, alegando que no se podía visitar el centro porque no había actividad en él. Según relatan desde el sindicato, solamente cuando se amenazó con denunciar esa prohibición de paso se llamó a los representantes sindicales para convocarlos para este lunes.

Conselleria: “La entrada no estaba permitida para no interferir con las obras”

Pero desde Conselleria aseguran que la visita de este lunes llevaba prevista varios días, y que su convocatoria nada ha tenido que ver con lo que narran desde el sindicato. Confirman que antes de este lunes “no podía entrar nadie”. “La entrada no era libre para no interferir con la finalización de las obras de adecuación, por seguridad”, explican. Desde la Dirección General de Atención Hospitalaria indican que la visita se ha realizado después de que la supervisión de las instalaciones por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales e inspección de la Conselleria haya sido favorable.

Finalmente, han podido visitar el centro este lunes y han encontrado cuatro salas habilitadas y montadas. En una de ellas, explican, se podría empezar a trabajar, pero como faltan algunos servicios por montar todavía están pendientes de traslado. Fuentes de UGT han afirmado que la Conselleria iba a trasladarles, en principio este mismo lunes, la fecha de apertura del centro. Desde Sanidad aseguran, por su parte, que esta fecha se dará a conocer "en breve", posiblemente este martes.

“Opacidad”

Desde UGT y Comisiones denuncian el “oscurantismo” de la Conselleria sobre este traslado. “Tienen ganas de confrontar, de dejar claro que los tiempos los marcan ellos y no nosotros”, lamentan desde la Unión General de Trabajadores. Desde Comisiones Obreras coinciden en que la convocatoria de este lunes se debe a que protestaron y se concentraron. “Pero verdaderamente hay opacidad en todo este proceso”, lamentan. Exigen información para los 332 trabajadores que, según sus listados, tienen plaza en el hospital que actualmente está en Serra.