En Uneix: "No podemos quedarnos de brazos cruzados ante los recortes de Vox a la AVL"

La formación política Ens Uneix, a través de la vicepresidencia primera de la Diputación de València y como contó en exxlusiva Levante-EMV, está ultimando un protocolo de colaboración con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que permitirá "asegurar la continuidad de las actividades de la entidad después del drástico recorte presupuestario impuesto por Vox al Consell". Un recorte del 25% del presupuesto, que reducía el presupuesto de la AVL de 3,9 millones de euros el 2024 a 2,9 millones el 2025, dejando solo 815.000 € para actividades culturales y educativas con el objetico de "ahogar" a esta institución estatutaria.

En este contexto, la vicepresidenta Natàlia Enguix destaca que “como partido responsable no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante unos recortes impuestos por Vox que atentan contra uno de los pilares de nuestra identidad: la lengua valenciana. Nuestra cultura y nuestra historia se preservan a través del valenciano, y es responsabilidad de las instituciones protegerla”.

En este sentido, Enguix remarca que “esta intervención desde la Diputación es una respuesta decidida para asegurar que la lengua, la cultura y los valores de nuestro pueblo continúan presentes en la vida de todas las generaciones”. Un protocolo que será posible gracias a la presencia de Ens Uneix a la Diputación de València “porque somos el elemento clave que hace posible esta protección a través de este protocolo, demostrando que la política puede actuar como garantía del patrimonio cultural y lingüístico, y que no aceptaremos que recortes de intereses partidistas ponen en riesgo nuestra identidad”.

Proyectos de la Academia

El protocolo, todavía pendiente de definición en algunos detalles técnicos y como explicó Levante-EMV, prevé que la Diputación, a través de sus áreas competentes —Cultura, Comarcalización, Institución Alfons el Magnánim e imprenta Provincial— ejecute directamente los proyectos que la AVL ahora mismo no puede asumir. Hay que destacar que no se trata de una subvención, puesto que una institución estatutaria no puede recibirlas, sino de un mecanismo de apoyo directo que garantiza que ninguna actividad esencial relacionada con la promoción y uso del valenciano se paralice.

Esta aportación podría rondar los 200.000 € para los años 2025 y 2026, destinada a proyectos como la reedición de cómicos para público infantil y juvenil, las iniciativas de ‘el Escritor del Año’, que el 2026 homenajea el periodista Almela y Vives, y los espectáculos de música, teatro y cuentacuentos a escuelas e institutos. La idea es que la Diputación ejecuto los trabajos que ahora mismo la AVL no puede asumir, asegurando que los proyectos continúan en marcha y no se pierden.

En palabras de Natàlia Enguix, “este protocolo, Ens Uneix no solo protege la continuidad de las actividades de la AVL, sino que pose de manifiesto nuestra manera de hacer política: no toleramos que recortes motivados por intereses partidistas debilitan la lengua y la cultura valenciana. La intervención desde la Diputación muestra que, cuando la política actúa con responsabilidad, se pueden preservar los pilares fundamentales de nuestra identidad y garantizar que las nuevas generaciones heredan un patrimonio cultural y lingüístico firme y reconocido”, remarcaba.

Reuniones previas

Ya en el pasado abril, después de conocer las intenciones las presiones de Vox al Consell, la vicepresidenta Natàlia Enguix mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, donde se constató la buena sintonía y la voluntad de reforzar la colaboración histórica entre ambas instituciones. Este encuentro sirvió para establecer las bases de coordinación que permitirán que las actividades de la AVL continúan en pleno funcionamiento a pesar de los recortes. Lado señaló ya en aquel momento que “la colaboración con la Diputación garantiza la unidad y el consenso en la promoción del valenciano y asegura que los proyectos culturales y educativos llegan a toda la sociedad”.

Con este protocolo, Ens Uneix vuelve a demostrar su capacidad decisiva a la Diputación de València con su vicepresidenta porque “estamos cumpliendo el que dijimos que haríamos cuando entramos a gobierno la Diputación: defender nuestros pueblos, la cultura, la historia y nuestra lengua alejada de intereses partidistas”, concluía Enguix.

Este protocolo impulsado por Ens Uneix se enmarca dentro de las múltiples acciones que la vicepresidencia está desarrollando en materia de Memoria Democrática. A la vez, permite canalizar más recursos en los municipios a través del Plan Abierto de Inversiones y refuerza la comarcalización de la institución provincial, asegurando que los ayuntamientos de la provincia de València puedan aprovechar plenamente los servicios y oportunidades que ofrece la Diputación.

El concurso de teatro fallero, sobre el alambre

Por otra parte, el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, denunció este martes que “el ahogamiento económico impuesto por PP y VOX contra la Acadèmia Valenciana de la Llengua tendrá consecuencias muy negativas también para la cultura popular y en valenciano, como, por ejemplo, en el Concurso de Teatro Fallero con más de 50 años de historia”.

Fuset recordó que, gracias a los gobiernos progresistas, la Junta Central Fallera y la Acadèmia Valenciana de la Llengua establecieron un convenio económico estable para impulsar este certamen. “Hablamos de una actividad que, además de promocionar el valenciano, mantiene viva una tradición cultural única dentro del mundo fallero y que moviliza centenares de actores y actrices amateurs y miles de asistentes como público cada año”, remarcó el concejal de Compromís.

En este sentido, Fuset advirtió que la propia presidencia de la AVL ya reconoció este verano en varias entrevistas que, con el fuerte recorte presupuestario impuesto por el Consell de PP y VOX, se verán obligados a prescindir de colaboraciones económicas como la del teatro fallero, lo cual supondría “también un nuevo retroceso en patrocinios para una Junta Central Fallera que, en manos del PP, está cada vez más aislada y más dependiente de los recursos económicos municipales”.