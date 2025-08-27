Alerta naranja en el norte de la Comunitat Valenciana por tormentas y granizo

La última semana de agosto trae consigo inestabilidad atmosférica. El més más calido del verano se despide con varias alertas por lluvias que podrían ser locamente fuertes en el interior de la provincia de Castellón. El Centro de Coordinación de Emergencias ha pues en alerta naranja por tormentas las comarcas del interior norte de la Comunitat Valenciana, donde a o largo del día podrían generarse focos tormentosos de intensa actividad con aparato eléctrico y granizo.

En el interior sur y el litoral norte de la provincia de Castellón, queda activada la alerta amarilla. Se espera también tormentas pero de menor intensidad que en els Ports. Según todas las previsiones, el sistema ibérico y la franja situada entre Aragón y la Comunitat Valenciana el punto donde mayor inestabilidad pueda registrarse a lo largo de la tarde.