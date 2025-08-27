La AVL sobre los recursos de la Diputación: "Lo agradecemos, pero la solución pasa por un presupuesto justo”

Lo primero que se ve al entrar en la web de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) es un banner del IV Premi Carme Miquel para centros educativos. Sobre el anuncio hay cruzada una franja roja que dice: desconvocado por causas presupuestarias. Es una de las acciones previstas y calendarizadas -casi todas- que la AVL no podrá hacer este año por el recorte que el Consell del PP ha hecho a su presupuesto. Con una partida de gastos corrientes de solo 50.000 euros, la institución veía “inviable” hacer “cualquier actuación”, y en este sentido el protocolo acordado con las áreas de la Diputación de València que gestiona Ens Uneix que prevé unos 200.000 euros para que la AVL pueda ejecutar actividades de promoción del valenciano les ha llegado como un balón de oxígeno. La académica Immaculada Cerdà agradece la ayuda a la AVL en forma de recursos de la Diputación provincial, último reducto institucional de promoción de la actividad de este órgano estatutario. Pero, eso sí, sabe que no es la solución definitiva. “La solución pasa por un presupuesto justo, aunque agradecemos muchísimo estos recursos, son un pedazo”, afirma.

“Objetivamente, el recorte que se nos aplicó hizo inviable cualquier actuación”, lamenta Cerdà, que recuerda que, entre otras cosas, la f inanciación del ente se redujo en 200.000 euros en el gasto de personal para transferirlo a Lo Rat Penat para rehabilitar su sede. Entre unas cosas y otras, la Acadèmia se quedó en su capítulo de gastos corrientes solo con 50.000 euros, que le permiten pagar los salarios de los trabajadores, pero nada más. “Ni el recibo de luz”, especifica la académica. Ni pensar en editar libros, convocar premios, elaborar materiales didácticos o montar exposiciones.

Una relación “fluida” y a veces “muy buena” con la Diputación

No es el primer acuerdo que alcanza la AVL con la corporación provincial. “Sin este protocolo ya estábamos trabajando de manera fluida”, asegura Cerdà, que se remonta al primer curso subvencionado por la AVL y organizado por la Diputación en 2005 como ejemplo de buena relación. “Hemos tenido una colaboración fluida e incluso, en momentos determinados, muy buena”, asegura.

Esa buena relación se ha materializado a lo largo de los años en iniciativas conjuntas y trabajo pagado “a medias” como la serie de cómics o las publicaciones en la Institució Alfons en Magnànim de obras del escritor del año marcado por la Acadèmia. Incluso este año, cuando el PP en el Consell ha vaciado de recursos a la institución, la colaboración persiste: el 'Vocabulario de Enguera y de la Canal de Navarrés’ se presentó en la Beneficencia -dependiente de la corporación- y el MuVIM acogió una exposición sobre Maria Beneyto, autora del año para la Acadèmia. Pero ahora ese fluir se intensifica con más recursos en un momento en que la Diputación es la única administración que da apoyo económico a la AVL.

Comparecencia de la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, el 15 de mayo para denunciar los recortes de Vox. La AVL agradece los recursos de la Diputación / L-EMV

“No podíamos pagar la impresión ni la maquetación”

“Quedándonos con lo que nos hemos quedado, desde la corporación enseguida dijeron que el dinero que se quitó desde la Generalitat harían por que se recibiera por la Diputación, pero sabemos que eso no puede ser”, explica Immaculada Cerdà. Pero lo que sí ha podido ser es dar un balón de oxígeno a la Acadèmia para que pueda seguir haciendo actividades ya programadas. “Son cosas que antes podíamos hacer fabulosamente en años anteriores, en las que antes íbamos a medias en lo económico y sobre las que ahora hemos pedido a la Diputación que asuma totalmente la parte económica“, detalla Cerdà. La parte académica o de creación de contenidos correrá a cargo de la AVL. “Lo que no podíamos era pagar la impresión, ni la maquetación, por ejemplo”.

En concreto, esos 200.000 euros servirían para financiar actividades como la reimpresión de cómics para público infantil y juvenil; algunas actividades de ‘l’Escriptor de l’Any’ (la iniciativa más importante de la AVL para el ‘foment del valencià’, que en 2026 homenajea al periodista Almela i Vives) o proyectos novedosos para dar más presencia al valenciano en campos como las artes escénicas y, en concreto, llevando a escuelas e institutos espectáculos de música, teatro o 'contacontes'.

El problema territorial

¿Es una cantidad suficiente? Cerdà asegura que lo que está claro es “que toda ayuda es bienvenida” y se muestra agradecida pero admite que “no deja de ser una cosa muy triste” ser ignorados por quienes han de proveerles de fondos, la Generalitat. “Agradecemos muchísimo la buena disposición, tanto de Ens Uneix como de Mompó, pero eso no deja de ser un pedazo”, afirma. “Lo que sería una solución es que se respetaran los presupuestos de la institución”, añade.

A esto se suma el limitado ámbito territorial de acción de los fondos provinciales. Fuera de los límites de Valencia, todo es páramo para la AVL, porque la Diputación de València se muestra colaborativa, pero no así las de Castellón y Alicante. Cerdà pone el ejemplo del escritor del año 2026: Almela i Vives. “Está más vinculado a la ciudad de València, pero también bastante a Vinaròs, y nos gustaría llevar la exposición itinerante allí, pero excede de los límites de la Diputación de València”, detalla la académica. Es un trabajo de vertebración que sí podrían hacer si la Generalitat les proveyera de una financiación justa,

Desde la Generalitat no entran a valorar este acuerdo entre la Diputación y la AVL. Aunque el presupuesto de la Acadèmia no depende de la Conselleria de Educación, al ser un órgano estatutario, sí destacan que en las cuentas del departamento que dirige José Antonio Rovira “se mantienen las líneas de subvención para la promoción del valenciano en los diferentes ámbitos sociales, así como los convenios con las diferentes entidades de iniciativa social que participan en la promoción del multilingüismo, con las organizaciones o entidades que requieren de la ayuda económica para este fin”. Como proyectos y acciones concretas, se limitan a señalar que en este año 2025, como novedad, se destinan 1,3 millones de euros para subvencionar la fundación privada Valgrai, con el objetivo de financiar proyectos basados en inteligencia artificial en el fomento del valenciano.