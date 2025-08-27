Benidorm corona el segundo rascacielos hotelero de más de 100 metros de altura

Hace unos días, la BBC publicó un reportaje sobre "Beniyork", la ciudad de los rascacielos y un caso único de urbanismo vertical enfocado al turismo. La imagen de torres suma desde este martes un nuevo edificio de 102 metros. El protagonista es Port Hotels. La cadena de la familia Mayor ha puesto la bandera sobre lo alto de su nueva torre en el Rincón de Loix, un trabajo de transformación que está realizado desde hace años sobre los dos bloques de los años 90 conocidos como Los Dálmatas. Ante el ciudadano, se eleva el segundo establecimiento hotelero más alto de la capital turística de la Costa Blanca.

El cambio integral estará compuesto de muchos elementos y servicios que el grupo ha ido testando y, sobre todo, quiere ser un hito para la ciudad. "Los hoteles crean destino", asegura su CEO, Toni Mayor. El empresario cuenta con una trayectoria consolidada y una perspicacia que salió a flote durante los años que presidió la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Hosbec, y de hecho, este proyecto arranca durante la pandemia. "Fue ahí cuando levantamos los cimientos", recuerda. Pero los huéspedes volvieron y el hotel se puso en marcha.

Mientras los visitantes entraban por la puerta, los obreros levantaban la estructura extra de ocho plantas y se ponía en marcha un proyecto que se prolongará hasta primavera de 2026. "Ahora en octubre cerraremos para poder acometer la unión de los pasillos y el resto. Mantenemos la planificación", añade Mayor. Se cambiarán las sillas, las mesas y se crearán zonas de entretenimiento nuevas con una terraza con vistas de gran altura; sin embargo, hay dos cuestiones reseñables que apuntan directamente al cambio climático y a la arquitectura. La primera es el sistema de doble fachada de cerámica ventilada, algo así como una capa extra de aislamiento contra el frío y el calor, tal y como explica su presidente. "Es una doble piel", remarca.

Desde la parte alta se ve la isla de Benidorm. / ALEX DOMINGUEZ

Hito sostenible y nocturno

"Todo ello repercutirá en la eficiencia energética", resume la vicepresidenta de Port Hotels, Ana Mayor. La compañía ya lleva años buscando fuentes alternativas para reducir huella de carbono y ahorros de todo tipo, principalmente en el consumo de agua. La sensación es que todos esos laboratorios que se han probado en cualquiera de los otros 10 establecimientos de la compañía tiene por la Comunidad Valenciana tienen ahora sentido y cabida. "Va más allá del concepto de reforma. Es una apuesta de valor que queremos utilizar como ejemplo para los procedimientos, la gestión del personal, la palanca del entretenimiento y diferenciación", destaca la responsable del grupo.

El planteamiento enlaza con la reciente apuesta del sector por ir situando a este tipo de establecimientos en "refugios climáticos". Tras la ola de calor de finales de junio, la propuesta se ha empezado a trabajar, pues las ciudades de la provincia y de la Comunidad carecen de estas infraestructuras y la asociación ha visto que puede encajar. Además de las altas temperaturas, Hosbec demostró como la autonomía energética vía generadores fue un hándicap a favor durante el famoso apagón.

Desde la calle se observa la verticalidad de la nueva torre y la actual de 18 plantas del hotel. / ALEX DOMINGUEZ

El segundo aspecto, que aún no es visible, es la iluminación nocturna que se ha realizado con leds y que "casualmente" forma una "p" al bordear la nueva forma que tendrá el hotel, comenta con una sonrisa la empresaria. El grupo hotelero benidormense ha confiado en un estudio de interiorismo valenciano, Janfri & Ranchal y Óscar Vidal, y en los arquitectos alicantinos Emilio Cortés y Rafael Landete para una actuación que se ha convertido en la mayor inversión: 10 millones de euros.

El punto de partida es que el proyecto sea una propuesta de "regeneración" para la ciudad. Acostumbrados a rascacielos, Port Benidorm será el segundo hotel más alto del municipio detrás del Bali, y formará parte de la más de treintena de edificios que superan los 100 metros de altura, que es la medida que algunos expertos marcan para identificar los "skylines". En varias ocasiones, los dos responsables del grupo han apuntado a la necesidad de que los establecimientos se abran a la ciudad; pero la remodelación, además, confirma que la reinversión está en marcha.

"Pasamos de 288 a 411 habitaciones", precisan. El aumento de plazas está ligado al fomento de espacios más grandes pensados en familias (dobles habitaciones) o a la idea de confort (suites). También está unido a la propuesta de dejar que no solo sea el huésped el que disfrute de las instalaciones, sino que los propios vecinos puedan entrar -previo pago- a las zonas de restauración o piscina. "La palanca fue la restauración", recuerda Ana Mayor, en referencia al Huerto del Cura y, sin decirlo, el final de la construcción quiere ser una nueva seña de identidad para Benidorm.

El director de Port Benidorm, Jorge Campayo. / ALEX DOMINGUEZ

La vicepresidenta no elude el objetivo de rentabilidad y lo normaliza dentro de la calidad de los servicios y de la constante mejora. Mayor confirma que este establecimiento cuenta con clientes fieles que repiten desde hace años y que su estancia es como una costumbre familiar. La dirección y la propiedad han hecho un trabajo de didáctica o de complicidad hacia el futuro hotel, pues aunque se mantendrá la categoría de cuatro estrellas superior, se podría estar en el rango de las cinco por servicios, según señalan. Así, está previsto aumentar tarifas, pero no espera que tenga mayores consecuencias y que el huésped vea lo que se ofrece, aunque esa parte no se podrá confirmar hasta el próximo año.