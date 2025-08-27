Directo: Todo listo para la Tomatina 2025

120.000 kilos de tomate, 20.000 personas y muchas ganas de pasarlo en grande. Estos son los ingredientes de la que, sin duda, es una de las fiestas populares más universales y reconocidas de cuantas se celebran en la Comunitat Valenciana. Buñol se convertirá esta mañana durante casi una hora en el punto de atención de cientos de televisiones internacionales que, un año más, emitirán en directo la Tomatina.

En esta edición, la 'Tomato fight' o ' Tomato war', que volverá a teñir de rojo las calles de Buñol tendrá muy presente las terribles consecuencias de la dana y también los trabajos de recuperación tras las inundaciones del pasado 29-O. Desde primera hora del día, y alguno desde anoche, miles de visitantes, en su mayoría extranjeros o de otros puntos del país, han tomado las calles de la localidad. Han llegado en autobuses y muy bien equipados para disfrutar sin riego alguno de esta particular fiesta a tomatazos.

Buñol se ha despertado con ganas de darlo todo y de buena mañana se han organizado cucañas y juegos populares como el palo enjabonado. Habrá almuerzo popular en la plaza del pueblo y, justo después, comenzará el desfile de camiones y la batalla.

Retransmisión en directo

À Punt incorporará la última tecnología audiovisual para ofrecer el máximo realismo de este espectáculo único en el mundo.

La retransmisión comenzará a partir de las 11:30 horas y, durante dos horas, esta fiesta de interés turístico internacional desde 2002, que celebra este año su 78.ª edición, se podrá seguir en directo por À Punt y también en la web (www.apuntmedia.es).