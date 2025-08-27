Escabechina en las oposiciones de Secundaria: una de cada seis plazas quedan desiertas

Una de cada seis plazas de profesorado de Secundaria y FP han quedado desiertas tras el descalabro de las oposiciones celebradas este verano. Así, hay 267 plazas (el 17 %) sin adjudicar a punto de arrancar el curso escolar 2025-2026. Eso sí, las aulas no se quedarán vacías gracias a los interinos que previsiblemente ocuparán los huecos, algo que va en contra del objetivo de reducir la elevada temporalidad que sigue habiendo en las aulas valencianas.

La mayor escabechina se ha dado en la especialidad de valenciano, donde se han quedado 53 plazas desiertas tras las malas notas conseguidas a nivel general. Igualmente, en la especialidad de Castellano se han quedado sin cubrir 36 plazas, una situación que nunca se había dado.

Por plazas desiertas, le sigue el profesorado de Sistemas y Aplicaciones Electrónicas (-31), Informática (-27), Matemáticas (-22), Física y Química (-20), Equipos Electrónicos (-16) u Organización y Gestión Comercial (-8), entre otras.

"Es común que en algunas especialidades muy específicas donde se apunta muy poca gente quede alguna plaza desierta, pero no que lo hagan en Matemáticas o Lengua, eso no lo habíamos visto nunca", explica Marc Candela, portavoz del Stepv, sindicato mayoritario entre el profesorado.

A esto se suma que los institutos llevan en los últimos años acusando la falta de profesores especializados en estas asignaturas por la fuga de matemáticos e informáticos al sector privado debido a la alta demanda de expertos en datos y por los buenos salarios. El pasado curso llegaron a estar 570 matemáticos desactivados de la bolsa de Educación.

Faltas de ortografía

Los sindicatos educativos barajan varias causas por el momento, y una de ellas es el mal desempeño de muchos opositores este verano. Como adelantó Levante-EMV muchos tribunales de oposiciones pusieron el grito en el cielo por la cantidad de faltas de ortografía que detectaron en los exámenes de Lengua Castellana y de Valenciano. Este podría ser uno de los motivos que hay detrás de que tantas plazas hayan quedado desiertas en estas dos especialidades.

"No puede ser que los futuros formadores de estudiantes escriban con faltas de ortografía. No es de recibo", contaba entonces una correctora. Añadía que el límite por faltas de ortografía son 3 puntos, y que de no ser por ello "habría muchos estudiantes que habrían salido a deber".

Más de 18.000 opositores participaron en la oferta pública de empleo de Educación en unas pruebas celebradas a finales de mayo. Conselleria pretendía cubrir 1.607 plazas del proceso selectivo y convocaron 300 tribunales en todo el territorio.

Una de cada cuatro sin cubrir en España

El descalabro en las pruebas ha sido general y, de hecho, la C.Valenciana es de las que menos lo han sufrido. De media, en España han quedado desiertas una de cada cuatro plazas de Secundaria y FP en las oposiciones de este verano.

En autonomías como Castilla y León o Baleares han sido más de la mitad de las plazas las que no se han cubierto, mientras que en Madrid la escabechina alcanza el 36 %, es decir, uno de cada tres. En Aragón y Asturias también rozan el 30 % de sitios que han quedado desiertos en las oposiciones de Secundaria. Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura han sido los territorios menos afectados con solo un 5 % de plazas sin cubrir.

Estatuto Docente

Sindicatos como UGT consideran que es necesario aplicar un modelo de oposicioneis "adaptado al siglo XXI" para evitar situaciones de este tipo. "No podemos seguir tolerando la infravaloración de la profesión docente", reivindican.

"UGT defiende con firmeza la dignificación y el reconocimiento real del trabajo del profesorado, lo que pasa necesariamente por retribuciones justas y condiciones laborales dignas. Exigimos a las administraciones que garanticen una educación pública de calidad, pongan fin a la precariedad y resuelvan de una vez el déficit de profesionales que sufren muchas especialidades", reclaman.

El Ministerio de Educación ya reconoció que el sistema de oposiciones estaba anticuado y anunció hace tres años su intención de renovarlo como parte de una gran reforma para la profesión docente. La negociación, iniciada a comienzos de año, avanza lentamente.

Se barajan muchas causas para explicar la alta tasa de vacantes. Una de ellas es la reciente estabilización de decenas de miles de docentes interinos en los últimos años. El actual formato de las pruebas favorece a quienes ya tienen práctica en haberse presentado varias veces. Y el hecho de que muchos interinos hayan conseguido plaza en los últimos años ha reducido la proporción de los que se han presentado con experiencia previa en anteriores convocatorias. De hecho, los propios tribunales explicaban en las últimas oposiciones que les había sorprendido la presencia de gente muy joven, recién salida de la universidad, que no tenían esta experiencia y que podía ser la primera vez que se presentaban a estas pruebas selectivas.