Una expedición de mujeres de la Diputació de València participa en la Tomatina 2025

La jornada de la Tomatina ha congregado a personas de todo el mundo y de todas las administraciones valencianas. Este año la representación de la Diputación de Valencia ha corrido por cuenta de la la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, acompañada por las diputadas Laura Sáez, responsable de Hacienda; Inma González, diputada de Bienestar Social; y Paz Carceller, diputada de Administración General. Y en Buñol se han encontrado con la alcaldesa de la localidad, Virginia Sanz, al primer teniente de alcalde y concejal de Tomatina y Fiestas, Sergio Galarza y a otros miembros de la corporación municipal.

La Diputació de València financia los tomates de la 78 edición

La Tomatina 2025 ha sido un éxito. De nuevo ha colgado el 'sold out' y ha descargado los 120.000 kilos de munición financiados por la Diputació de València con 60.000 euros. Este año con la particularidad de que la hortaliza se ha cultivado en Extremadura debido a los daños sufridos en la huerta del interior de la provincia de Valencia. Por ello, parte del gobierno provincial ha participado en la destacada cita de la 'guerra de los tomates'.

En este sentido, la participación de la Diputació de València en la emblemática fiesta de la Tomatina de Buñol supone un impulso para la celebración y financiación de la fiesta. Además, el organismo pone en relieve su apoyo a las tradiciones locales y al impulso de actividades que fortalecen la identidad cultural, fomentan la participación ciudadana y generan un efecto positivo en la economía de los municipios valencianos.