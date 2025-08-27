Sólo los 12 mayores incendios de agosto devoran el doble de hectáreas que todos los de la C. Valenciana en 17 años

El verano de 2025 pasará a la historia de España y de Europa como uno de los más trágicos en materia de incendios. En cuestión de unos cuantos días han ardido cerca de 360.000 hectáreas, la inmensa mayoría de terreno forestal y buena parte en zonas de elevado valor ecológico. En la lucha contra el fuego, además, han muerto al menos cuatro personas y las pérdidas económicas son todavía difíciles de calcular. Las cifras que se van conociendo vuelven a poner de manifiesto la voracidad y magnitud de estos incendios de nueva generación, que favorecidos por el cambio climático y otros factores como el abandono del mundo rural, están pulverizando los registros históricos de hectáreas quemadas.

Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales proporcionados a través del satélite Copernicus y recopilados por Levante-EMV, sólo los 12 peores fuegos registrados este mes de agosto en España (han sido muchos más) se han combinado para arrasar más de 281.500 hectáreas. Al margen de la habitual traslación a campos de fútbol (281.500), otras comparativas ayudan a entender el frío número: una superficie equivalente a 20 veces la ciudad de València y más del doble de la extensión que ha ardido en los últimos 17 años en la Comunitat Valenciana, un territorio que ni mucho menos ha estado a salvo del fuego en ese tiempo.

Las impresionantes columnas de humo de los incendios españoles vistas desde el satélite Sentinel 2 / European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

De hecho, hasta este verano, tres de los seis peores incendios que se habían registrado en España desde 2008 hasta hoy se situaban en la autonomía valenciana: el de Cortes de Pallás (casi 32.500 hectáreas en 2012), el de Andilla (21.762 hectáreas, también en 2012) y el de Bejís, que hace apenas tres años calcinó 19.362 hectáreas. Ese mismo 2022, y casi en paralelo al de Bejís, en la Vall d'Ebo ardían otras 12.111 hectáreas en otro fuego que también se situó entre los más devastadores desde que hay registros.

Una nueva dimensión del fuego

En total, Copernicus contabiliza en la autonomía, desde 2008 hasta la actualidad, 133 incendios forestales que al menos han quemado una hectárea. Y entre todos suman 137.481 hectáreas calcinadas. Además de los cuatro fuegos históricos ya citados, esa superficie ha ardido paulatinamente, en 17 años, en incendios de menor rango, al menos por extensión afectada.

Los siguientes en la lista son el de Gestalgar (2012, 7.700 hectáreas), el de Puebla de Arenoso (2023, 4.600 hectáreas), el de Llutxent (2018, 3.228 hectáreas) o el de Bocairent (2010, 3.031 hectáreas). El sistema europeo tiene registrados además otros 11 incendios en la Comunitat Valenciana de entre 1.000 y 2.356 hectáreas, mientras los restantes 112 no superaron las 1.000 hectáreas.

El entorno de Bejís, completamente devastado por el incendio / German Caballero

Todos esos incendios registrados en la C. Valenciana en casi dos décadas, incluidos los más devastadores, se han quedado 'pequeños' tras lo vivido en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Uno de los desatados en Ourense hace apenas 10 días ha arrasado ya 45.000 hectáreas, situándose de manera fulgurante como el más grande desde ese 2008 desde el que Copernicus ofrece datos.

Menos incendios, pero más voraces

Y no es el único. En realidad, de los diez incendios que este domingo copaban la lista por hectáreas afectadas, seis se han producido este año: tres en Galicia y otros tres en Castilla y León. Además, otros tres fuegos han abrasado entre 15.000 y 22.000 hectáreas y otros tantos, entre 11.500 y 7.300 hectáreas.

Estos datos coinciden con lo que vienen alertando las voces expertas en gestión forestal, que señalan una nueva realidad en la que se registran menos grandes incendios, pero más dañinos. Muchas veces generando fuegos que desbordan la capacidad de extinción de los servicios de emergencias, que en determinadas situaciones no tienen más opciones que dejar que arda el bosque.

Según las cifras europeas, en 2022, el año en que más hectáreas ardieron hasta este nefasto 2025, se produjeron el doble de incendios (493) que en lo que va de año (250) pero se quemaron 100.000 hectáreas menos. En otro mal año, 2012, los incendios registrados fueron 255, pero apenas ardieron 190.000 hectáreas.