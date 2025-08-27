Compromís denuncia que Mazón, Gan Pampols y Rovira han cargado a la Generalitat 22.000 euros en "comidas y cenas" en 2025

Compromís sigue muy pendiente del uso que realiza el Consell de Carlos Mazón de la caja fija, esa hucha de dinero público con la que se cubren gastos de funcionamiento ordinarios de los altos cargos de la Generalitat como dietas de transporte o comidas. Tras airear recientemente los gastos de consellers como José Antonio Rovira o el propio Mazón en 2024 y denunciar que el gobierno valenciano no actualizaba esta información conforme a la ley, la coalición no ha tardado en volver a escudriñar los desembolsos de los dirigentes del Consell vía caja fija en cuanto el portal de transparencia ha incorporado los movimientos de los últimos seis meses de 2025.

Y las cifras vuelven a ser llamativas. Según Compromís, en la primera mitad del año y sólo entre Mazón, Rovira y el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, han cargado 22.000 euros a la caja fija de la Generalitat en "comidas y cenas".

Baldoví muestra un taco de folios con los tiquets de comidas de cargos del Consell. / M. A. Montesinos

Así lo ha sostenido el portavoz de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, en la rueda de prensa tras la Junta de Síndics, en la que ha criticado que la Generalitat haya publicado "con un retraso de seis meses" los gastos de la caja fija de la Administración autonómica correspondientes a la primera mitad del año. Según ha recalcado, la Ley de Transparencia marca que esta información debe hacerse pública "cada mes", si bien se ha actualizado en los últimos días por primera vez en todo el año.

Uso desmedido

Baldoví ha denunciado que Mazón, Gan Pampols y Rovira, a diferencia de otros consellers, no hacen un "uso razonable" de la caja fija, según los datos del primer semestre, que revelan, según ha especificado el síndic de Compromís, que el president ha gastado "en comidas y cenas" un total de 11.000 euros; el vicepresidente segundo, 6.000 euros; y el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, 5.000 euros.

Además, ha aprovechado para criticar que el jefe del Consell todavía quisiera "colar la celebración de su aniversario como gasto público", algo de lo que "aún no ha dado explicación", ha incidido. También ha mostrado "sorpresa" por el hecho de que el vicepresidente segundo, "que tiene --de salario-- 101.000 euros al año, pase facturas de dos euros". "No me parece razonable que pase el café que se ha tomado", ha cuestionado.

En cualquier caso, el síndic de Compromís ha hecho hincapié en que, "más allá del dinero", estos datos revelan "un símbolo de la manera de entender el gobierno" por parte del actual Consell del PP. "No están para servir a la gente, sino para servirse", ha censurado.

El PP tira de 'y tú más'

El PP ha salido en defensa de los dirigentes del Consell señalados por Compromís, pero no para reivindicar el uso de la caja fija sino para recordar los "excesos" del Botànic. El diputado popular Fernando Pastor ha recordado tras las palabras de Baldoví los “excesos" en los gastos de caja fija de Compromís durante las dos legislaturas que estuvo en la Generalitat.

Pastor ha señalado que "el desaparecido Baldoví ha vuelto de sus largas vacaciones peor de lo que se fue, planteando cuestiones que no interesan a los valencianos". "Siempre habla quien más tiene que callar”, ha afirmado en referencia a las insinuaciones del síndic de Compromís sobre los gastos del Consell.

"Habla de cajas fijas el representante de un partido que tiene entre sus logros haber gastado 3.000 euros en un partido de fútbol. Baldoví sigue siendo el alcalde menos transparente de la Comunitat Valenciana, aquel que no presentaba las cuentas del ayuntamiento de Sueca pese a los continuos requerimientos de la Sindicatura de Comptes para que lo hiciera", ha recordado.

Pastor ha indicado que Baldoví "afea tíquets de comidas y cenas de trabajo al Consell pagados con caja fija cuando su compañera Isaura Navarro se despidió como consellera con un menú de lujo. Un mes después de perder las elecciones, siendo consellera en funciones, pasó el mismo día el tíquet de la comida con un menú de solomillo al foie de más de ochenta euros, además de las facturas de la merienda y la cena de ese mismo día", ha contraatacado el popular.