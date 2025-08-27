Tormentas en el norte y temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana

Día de contrastes, típico de estos días. Los últimos días de agosto traerán agua y altas temperaturas a la Comunitat Valenciana. Cuando parecía que el mes acabaría con tiempo estable, la entrada de una masa de aire frío por el norte del país está provocando cambios que se reflejarán en los termómetros y también en forma de precipitaciones durante la tarde de hoy miércoles, 27 de agosto, y mañana jueves en el norte del territorio valenciano. En cambio, el calor persistirá en Alicante. El sur de la Comunitat Valenciana sufrirá un aumento de las temperaturas.

Alertas activas durante la tarde de hoy miércoles 27 de agosto / Aemet

Miércoles y jueves lluviosos

La Comunitat Valenciana experimentará un notable contraste en el norte y en el sur. Con el avance de la borrasca atlántica las temperaturas en Castellón descenderán y se esperan lluvias con posibilidad de granizo tanto esta tarde de miércoles como mañana jueves. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso naranja por posibles precipitaciones de carácter fuerte en las zonas del interior norte y de la costa de Castellón durante la tarde de hoy, donde podrían llegar a caer hasta 40 mm y 20mm en una hora respectivamente, y granizar. Aunque también se podrían producir precipitaciones de carácter más débil repartidas en el norte Alicante e interior de Valencia

Con la entrada de mañana jueves la alerta emitida por Aemet caerá a nivel amarillo, pero abarcará todo el interior de Castellón por posibles precipitaciones que podrían acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora. No obstante, el resto de la provincia y parte del norte de Valencia también podrían sufrir episodios de lluvias aunque no estén bajo alerta por tormentas.

Temperaturas extremas para la tarde del jueves

En cambio, el sur de la Comunitat Valenciana experimentará un panorama totalmente diferente al de las comarcas del norte: Aemet pronostica calor y un notable aumento de las temperaturas. La agencia ha lanzado una alerta por temperaturas extremas que podrían superar los 36 ºC en buena parte de Alicante. Durante la tarde de mañana se esperan máximas de 38 ºC en Algorfa, Orihuela, Elx, Crevillent y San Isidro; de 36 ºC en Alicante, Sumacàrcer y Novelda; y de 35 ºC en Xàtiva, Ontinyent, Guardamar del Segura, el Pinós, Elda y San Miguel de Salinas.

Las precipitaciones del pasado fin de semana

El paso de la dana sobre la península ya ha provocado lluvias en zonas localizadas del territorio valenciano y ha dejado un fin de semana pasado por aua. Empezó el pasado viernes, 22 de agosto, con fuertes trombas de agua que en poco tiempo, de acuerdo a los datos recogidos por Aemet, llegaron a acumular 41,3mm en Zarra y 34,6 en Ontinyent. El sábado llovió en menor medida y solo en Vilafranca del Cid cayeron 12,4 mm. Pueblo donde al día siguiente caerían con virulencia hasta 35mm.

Distribución de las precipitaciones del pasado viernes / AVAMET

En cambio, los pluviómetros de la Asociació Valenciana de Meteorología (AVAMET), que están repartidos en prácticamente todos los municipios valencianos, registraron precipitaciones generalizadas en zonas del interior de la Comunitat Valenciana. El viernes 22 de agosto fue el día más lluvioso del fin de semana y en diversas localidades de las comarcas del Valle de Ayora, el Comtat, la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. Concretamente, donde más descargó la tormenta fue en Agres (60,4mm), Cocentaina (48,5), Alfafara (42,2), Ayora (38,8), Requena (32,6), Ontinyent (32,4) y Enguera (31).