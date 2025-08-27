Agosto pondrá fin al verano más cálido en la Comunitat Valenciana desde que hay registros

El verano de 2025 se convertirá en el más cálido de la historia una vez finalice agosto. Así lo ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas de récord de la reciente y tan larga ola de calor han provocado que los registros del mes constaten un nuevo desajuste térmico. Sumado a las anomalías de los pasados meses de junio y julio, agosto pondrá fin al verano climático catalogándolo como el más caluroso desde, al menos, 1950 en la Comunitat Valenciana. Una dinámica que se ha visto acompañada por el creciente número de fallecidos atribuibles a las elevadas temperaturas, que también ha superado los registros.

La anomalía térmica de agosto será de 1,6 ºC

Después de unos pocos días en los que los termómetros han refrescado levemente, Aemet prevé que las temperaturas que cerrarán el mes de agosto serán más cálidas de lo habitual. Nada que ver con los picos cálidos de la pasada ola de calor, pero inclinarán la balanza hacia para corroborar también una anomalía térmica de agosto. "La temperatura media más probable es 26.0 °C, que es 1.6 °C superior a la de la climatología de referencia (24.4)", augura el organismo.

El calor afecta a todos los ricones de la Comunitat Valenciana / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

En este sentido, según la previsión de Aemet para el final del mes de agosto se catalogará como "el tercer agosto más cálido". Hasta la fecha, el más caluroso fue en 2012, sin embargo, la tendencia de crecientes temperaturas provocada por el calentamiento global muestra que los siguientes agostos con más calor en la Comunitat Valenciana han sido cronológicamente los de 2023, 2022, 2024 y, cuando acabe el actual 2025, se convertirá en el tercero por detrás de 2023.

Agosto de 2025 con las temperaturas medias decenales más altas

Asimismo, la última ola de calor en la que se ha sumergido el territorio valenciano ha dejado los días más calurosos del histórico de un mes de agosto. Estos registros se miden por decenas, es decir, el promedio del día indicado y los nueve anteriores. Y las jornadas con más calor se concentran entre los años 2023, 2024 y 2025. De hecho, las más elevadas han sido las pasadas días 18 y 19 con 27,99 y 27,96 ºC de temperatura media decenal.

Temperatura media del mes de agsoto en la Comunitat Valenciana / Aemet

El calor en 2025 llegó a finales de mayo

El calor a la Comunitat Valenciana en 2025 llegó antes de lo previsto. Habitualmente, las temperaturas empiezan a crecer desde mediados de junio, pero este año lo hicieron desde finales de mayo y el primer mes del verano tuvo unos primeros días muy calurosos. Unos valores tan anómalos que han llevado al organismo estatal a catalogar el pasado junio como el más cálido de la historia con una anomalía térmica de 3,6 ºC por encima del promedio histórico del mes, con un carácter "extremadamente cálido" en toda la España peninsular, con una temperatura media de 23,7 ºC.

La situación de julio fue también calurosa, pero con un menor contraste. A nivel peninsular la temperatura media se mantuvo similar al mes anterior (23,8 ºC) con un carácter térmico "cálido" y una anomalía de 0,7 grados positivos. Sin embargo, la Comunitat Valenciana sufrió más el paso del calor y buena parte de la provincia de Alicante y Valencia registraron un desajuste "muy cálido" de entre 1,5 y 2,5 ºC más de media.

Se han multiplicado las noches tórridas

La todavía actual temporada estival no solo se ha caracterizado por termómetros de récord durante el día. El aumento de la temperatura media diaria y mensual también se ha dado porque las noches tórridas han crecido en los últimos años. Por ejemplo, solo en la ciudad de València, en la década de 2020, se han registrado más de 80 noches con mínimas de 25ºC o más. Es decir, que en solo media década se han doblado los registros de la década de 2010 (40). Se trata de fenómeno que tienen consecuencias directas en la salud de las personas y, concretamente, sobre la falta de descanso y el estrés térmico.

Más calor, más muertes por estrés térmico

Cada año se superan récords de temperaturas y, aunque haya quien lo niegue, se confirma el constante calentamiento global y consiguiente cambio climático. Además, paralelamente a los registros que rompen los termómetros, las muertes ligadas a los defectos térmicos también se están disparando y volatilizando los números de otros años. En este sentido, en 2025 en toda la Comunitat Valenciana han fallecido 598 personas, de las cuales 368 han sido en verano de acuerdo a los datos del sistema MoMo del Instituto Carlos III.