Las víctimas de la dana trasladan a la nueva comisionada la necesidad de preparación ante el otoño

El final del verano dejará paso al otoño y, con él, a la preocupación por el efecto de potenciales nuevos eventos extremos como la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Ante el temor a que las muertes, los destrozos y las consecuencias de la barrancada se repitan, es necesario que las administraciones actúen. Que los pueblos y ciudades estén preparados. Así se lo han trasladado las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana - la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O , la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 y la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia- a la nueva comisionada del Gobierno para la dana en una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno. Los sistemas de alerta temprana o la financiación del Gobierno para que los municipios implementen sistemas de vigilancia en barrancos o cauces han sido algunas de las medidas que ha trasladado la nueva responsable.

Se trata del primer encuentro que mantiene con estas asociaciones Zulima Pérez, la nueva comisionada del Gobierno de España para la dana tras la dimisión de su predecesor, José María Ángel, que dejó el cargo tras la polémica por la veracidad de su título universitario. En la última reunión mantenida por las asociaciones con el subdelegado del gobierno en la provincia de Valencia, a finales de julio, se trató sobre todo el tema del funeral de Estado. Las asociaciones manifestaron su preferencia de que se celebrara el propio día 29 de octubre para concentrar los homenajes oficiales en un día que ya les va a traer demasiado sufrimiento. Además, se barajó como posible espacio para albergarlo el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, aunque solo como una primera opción y sin que hubiera nada confirmado en cuanto a disponibilidad del recinto o a la posibilidad de hacer coincidir agendas oficiales. Pero este asunto no se ha tratado en este encuentro con Zulima Pérez, sino que se ha emplazado a las asociaciones a una reunión con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, una vez se reincorpore.

Preparación para el otoño

Este miércoles, en un encuentro de casi tres horas de duración, se ha hecho un repaso de los temas pendientes y en qué punto se encuentran los progresos. Así lo relata Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O que asegura que ha sido un encuentro "muy productivo". Sobre todo, ha incidido, le han preguntado a la comisionada "por los planes de emergencia, por qué cosas tienen previstas para el otoño". "La conclusion que hemos sacado todos de la dana es que no hay ninguna medida única para afrontar ninguna emergencia, son medidas todas complementarias, y es importante que cada administración haga las suyas", explica.

Entre otros temas técnicos o sociales, además, la asociación ha planteado asuntos como el precio de la vivienda en la zona cero, en aumento, y sobre todo el problema del alcantarillado, al que Pérez les ha trasladado que se cuenta con un presupuesto de 600 millones para las operadoras, para obras en redes de distribucion o para separar las aguas fecales de las limpias. "Siempre salimos con una buena impresión, no porque sean palabras huecas sino porque vienen siempre con todo el trabajo previo realizado y con lo que queda pendiente trabajado", resume.

La Delegación del Gobierno ha acogido esta tarde el primer encuentro entre la nueva comisionada del Gobierno para la dana y las asociaciones de víctimas / Ana de los Ángeles Martí

Sistemas de alerta temprana

Desde la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, Christian Lesaec, explica que la vigilancia en cauces y barrancos y los sistemas de alerta temprana han centrado parte de la reunión. Ante la preocupación de las asociaciones por cómo se encara el otoño, la comisionada les ha trasladado que se está trabajando directamente con los ayuntamientos, a los que se ofrece financiación para implantar sistemas de vigilancia, avisos o sistemas de megafonía a los que lo soliciten. Además, Zulima Pérez les ha explicado el trabajo que se está haciendo con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para diseñar sistemas de alerta temprana con ayuda de inteligencia artificial.

"El Gobierno se compromete a hacer un seguimiemmto, nos van a enviar información sobre asuntos como los coches desaparecidos, de los que quedan 800, o sobre el problema de los créditos ICO, que piden un certificado y a veces las empresas no pueden acceder a esa financiación por la falta de ese documento del Consorcio de Compensación de Seguros", ha detallado. Además, Lesaec ha trasladado a la comisionada la necesidad de coordinación entre la Generalitat y el Gobierno de España. "Nos ha dicho que hay más colaboración de la que pensamos", añade.

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 se ha mostrado satisfecha de la primera toma de contacto con la nueva comisionada del Gobierno para la dana. Sobre los asuntos de los que han pedido documentación, señala la reparación de ascensores, o qué porcentaje de viviendas quedan por cobrar las ayudas del Consorcio. "Hemos incidido en que no queremos acabar siendo una zona vulnerizada, sino que tenemos necesidad de ayudas para adaptar la vivienda al cambio climático", indica.

Sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en materia de alerta temprana y esta colaboración con los municipios, explica que se les ha explicado ambas iniciativas. "Desde nuestra asociacion continuamos considerando que lo que salva vidas es que se convoque un Cecopi a tiempo y que Emergencias no sea una broma del Consell", ha destacado Gradolí. "Nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad para recordar que es Emergencias quien ha de tomar las decisiones y quien es repsonsable de la seguridad", ha concluido.

Reuniones con Bernabé y Medio Ambiente

Fuentes del comisionado del Gobierno para la dana explican que se ha tratado de una reunión de trabajo en la que las asociaciones han preguntado dudas y han inquirido por avances. Se ha hecho un repaso de los compromisos alcanzados con el presidente del Gobierno y se han actualizado los progresos. Además, el Gobierno ha emplazado a las tres asociaciones a nuevas reuniones monotemáticas. Por ejemplo, no se ha tratado el tema del funeral de Estado, que se abordará con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que se incorpora esta próxima semana.

Pero, además, se convocará a las tres organizaciones a una reunión específica sobre obras hidráulicas con el secretario de Estado de Medio Ambiente. "Era muy importante saber cual era la problemática especifica de muchas cosas e intentar cambiar situaciones injustas: ayudas que pueden no haber llegado todavía, o vías para mejorar la coordinación entre ministerios", concluyen estas fuentes.