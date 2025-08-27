Vox amenaza con retirar su apoyo a Mompó si la diputación colabora con la AVL

Vox ve "probable" retirar su apoyo al gobierno del PP y Ens Uneix en la Diputación de Valencia si la corporación provincial que preside el popular Vicent Mompó ejecuta el plan de colaboración pactado por el partido municipalista y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Como desveló Levante-EMV, el acuerdo, de 200.000 euros, busca compensar el recorte a este ente estatutario acometido por el Consell de Carlos Mazón en los presupuestos autonómicos de 2025, en sintonía con los voxistas, y que ha dejado en una delicadísima situación financiera a la AVL.

Tras conocerse la iniciativa, Vox avisó de posibles réplicas en la diputación, donde da apoyo externo a PP y Ens Uneix. Unas consecuencias que han sido concretadas este miércoles por el síndic voxista en las Corts, José María Llanos, quien ha amenazado a Mompó con retirar el apoyo a su gobierno por promover, en opinión de Vox, "políticas de izquierda y en defensa del separatismo".

"Vistas las políticas de ir contra el pueblo valenciano siguiendo los pasos de Ens Uneix, los compañeros de Vox en la diputación han dado la voz de alarma respecto a esa compensación económica a la AVL, ese caballo de Troya del separatismo en la Comunitat Valenciana", ha denunciado Llanos, que ha avanzado que "si siguen así las cosas, probablemente (Mompó) pierda los apoyos". "Si esas son las políticas de la diputación, Vox no las va a apoyar. No vamos a sostener políticas separatistas", ha agregado el portavoz en las Corts.

Conversaciones abiertas

Con todo, Llanos ha informado que en estos momentos hay un diálogo abierto entre PP y Vox en la corporación provincial "para que la sangre no llegue al río". Pero se ha mantenido firme en su órdago, advirtiendo de que Vox retirará su apoyo a los populares "si Mompó se dedica a hacer políticas de izquierda y en defensa del separatismo. Vox no va a poder estar a su lado", ha apostillado.

Esta vía de colaboración entre Ens Uneix y la AVL, que no se ha diseñado como una subvención de la diputación sino como una especie de protocolos de colaboración, se canaliza en todo caso desde las áreas que dirige el partido de Jorge Rodríguez y de Natàlia Enguix, que ha venido apostando por acciones de este tipo en defensa del valenciano desde el inicio de la legislatura. Iniciativas en las que por tanto no participa el PP y que además no tienen que pasar por pleno.

Sin el 25 % de presupuesto

En total, los presupuestos de Mazón y Vox han reducido el presupuesto de la AVL en un 25 %, pasando de los 3,9 millones de 2024 a los 2,9 millones de este ejercicio. De ese global, 2,1 millones van directos a las retribuciones del cuerpo funcionarial de la entidad, dejando apenas 815.000 euros para el resto de gastos de funcionamiento.

Es ahí, en ese resto, donde se encuentra la esencia de la Acadèmia: las iniciativas que la institución impulsa para promocionar la lengua propia y fomentar su uso social. En estos meses, desde la aprobación de los presupuestos para 2025, la institución que preside Verònica Cantó ya ha tenido que sacar la tijera. Por ejemplo, tuvo que desconvocar un premio que otorga a colegios por impulsar el valenciano "por causas presupuestarias".

La asfixia a las cuentas se deja sentir también en su funcionamiento. Recientemente se aprobaron cambios forzosos sobre las cuentas de la institución, que se han traducido, básicamente, en la partida de gastos corrientes, de donde salen los fondos con los que funciona el ente. Un apartado que se ha visto reducido en un 94 %, pasando de 897.370 euros a 50.000 euros de un año a otro.

De este epígrafe es de donde salen todos los pagos tanto de los académicos como de las actividades que realiza la AVL durante el año. La asistencia a plenos de los académicos, por ejemplo, se ha reducido de 300 a 150 euros. También se ha recortado el importe de las juntas y comisiones.