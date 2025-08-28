Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de doce kilómetros de atasco en la A-7

El atasco está afectando a la CV-35 y a la V-30

Imagen del tráfico en la A-7, totalmente colapsada, a la altura de Museros

Imagen del tráfico en la A-7, totalmente colapsada, a la altura de Museros / DGT

Abraham Pérez

Tarde negra para quienes circulen por la A-7. Un accidente múltiple en el que se han visto implicados 10 vehículos y un camión a la altura de Bétera ha provocado un atasco kilométrico en la autovía en sentido Barcelona. Los alcances se han registrado alrededor de las 15:30 horas y han obligado a cortar varios carriles, concretamente el central y el izquierdo.

Atasco a la altura del enlace entre la A-7 y la V-30

Atasco a la altura del enlace entre la A-7 y la V-30 / DGT

El atasco llega a los 12 kilómetros y está provocando un auténtivo colapso en el resto de vías que conectan con la A-7. Tanto la CV-35 en ambos sentidos como la V-30 están experimentando atascos considerables. La peor parte se la está llevando la autovía A-7. Los carriles en sentido Barcelona desde el enlace con la A-3 están prácticamente bloqueados por los coches hasta el kilómetro 321, superado ya en enlace con la CV-35.

Además del accidente múltiple, la vía está sufriendo atascos en el sentido contrario, con retenciones de más de 5 kilómetros.

