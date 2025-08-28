Los ayuntamientos con alcantarillados dañados por la dana podrán pedir la reparación a Vaersa hasta el próximo 15 de septiembre
La Conselleria de Medio Ambiente ha activado el mecanismo para que Vaersa pueda contratar de emergencia proyectos y direcciones de obras de las infraestructuras afectadas para minimizar, en el menor tiempo posible, los efectos ante eventuales lluvias intensas
LEVANTE-EMV
La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha remitido una circular a los ayuntamientos que vieron afectados sus sistemas de alcantarillado tras las riadas del 29 de octubre, en la que informa de la posibilidad de utilizar el Instrumento Autonómico de Respuesta, Atención y Reconstrucción frente a la dana en Valencia para la reparación de estas infraestructuras esenciales.
Hasta el 15 de septiembre
En el escrito, la Conselleria detalla que, para acelerar la tramitación y ejecución de las actuaciones de rehabilitación del alcantarillado, los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 15 de septiembre máxime ante la posibilidad de episodios de fuertes lluvias en los próximos meses, siempre tras declarar la emergencia de las actuaciones.
Los ayuntamientos interesados en acogerse a este mecanismo podrán dirigirse, antes del 15 de septiembre a Vaersa con el objetivo de formalizar el preceptivo encargo que permita a la empresa pública asumir estos trabajos. La Generalitat ofrece así a los municipios este trámite para realizar la gestión, atención, coordinación y apoyo material de aquellas medidas que sean necesarias para la urgente reparación de la red de alcantarillado.
Agilizar obras necesarias
Con estas medidas, el Gobierno valenciano facilita una herramienta para tratar de agilizar las obras necesarias para minimizar los riesgos que pueden comportar posibles episodios de intensas lluvias tras el periodo estival.
El Instrumento Autonómico de Respuesta, Atención y Reconstrucción frente a la dana fue creado mediante la disposición adicional cuarta de Decreto Ley 11/2024, de 12 de noviembre del Consell, por el que se adoptan medidas administrativas y económico-presupuestarias para facilitar la respuesta de la Generalitat como consecuencia de la dana sufrida por la Comunitat Valenciana los días 28 y 29 de octubre de 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tormentas en el norte y temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
- Ens Uneix ‘salva’ la Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Dos terremotos sacuden Montserrat de madrugada y se dejan sentir incluso en Chiva
- Cortada por completo la A-7 en Picassent tras volcar un camión
- Escabechina en las oposiciones de Secundaria: una de cada seis plazas quedan desiertas
- El jefe de Climatología de la Aemet admite errores durante la gestión de la dana
- Vox amenaza con retirar su apoyo a Mompó si la diputación colabora con la AVL
- Casi 28.000 valencianos acumulan la mitad del PIB de la C. Valenciana