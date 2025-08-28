La Generalitat inicia la recuperación del monte dañado por el incendio forestal de Teresa de Cofrentes

La Comunitat Valenciana no ha sido excepción del alcance del fuego este verano. En comparación con los incendios del noroeste peninsular el daño ha sido menos, sin embargo, a medidados de agosto un rayo cayó sobre la vegetación y provocó el incendio más grande de la temporada en el territorio valenciano. En total ardieron 504 hectáreas en la localidad de Teresa de Cofrentes. Por ello, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha activado los trabajos de evaluación para la restauración ecológica del área afectada por las llamas y agilizará los trámites para lograr la recuperación.

Recuperación del ecosistema

En ese sentido, la conselleria ha visitado el terreno que ardió en el macizo del Caroig al oeste del Valle de Cofrente y al este de la Canal de Navarrés, un área de alto valor ecológico y donde se desarrolló el incendio que más superficie ha arrasado en la Comunitat Valenciana hasta la fecha en 2025. Allí, el titular de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha relatado que “la prioridad es garantizar una recuperación integral del ecosistema de la zona”.

Titular y personalidades de Medio Ambiente en Teresa de Cofrentes / GVA

Uno de los principales objetivos de Medio Ambiente es incrementar los medios de protección de incendios en la Comunitat Valenciana. Hoy en día están activos cerca 500 profesionales destintados a la prevención de cualquier conato que pueda provocarse en los montes valencianos y combatir el avance del fuego. Estos conforman el Servicio de Vigilancia Preventiva frente al riesgo de incendios forestales, incluyendo personal en observatorios forestales, unidades de vigilancia, gestión de zonas de seguridad y en las Centrales de Coordinación de Prevención de Incendios Forestales.

Eficaz extinción del fuego

El trágico incendio en Teresa de Cofrentes devoró en poco tiempo más de 500 hectáreas de terreno forestal. Sin embargo, gracias a la rápida acción de los servicios de extición y a la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se logró frenar en el avance de las llamas. Así, el papel del personal de vigilancia preventiva fue fundamental para minimizar los daños del fuego. Cabe recordar que el incendio afectó a buena parte de terrenos privados y obligó a desalojar a 15 personas.

Ayudas para la recuperación

Como el fuego afectó en gran medida a una extensión privada, la actuación de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio no contempla inversiones directas en los trabajos de emergencia o restauración. Pero sí que la posibilidad a que los propietarios particulares se beneficien de ayudas destinadas a la redacción de instrumentos técnicos de gestión forestal.

El plan del ente es centrar las ayudas en la conservación de masas forestales no incendiadas, sin incluir directamente la ejecución de trabajos en zonas quemadas. Por parte de la Conselleria, se facilitarán y agilizarán todos los trámites necesarios para el aprovechamiento extraordinario de la madera quemada, promoviendo así una gestión eficiente de los recursos afectados. Y también ofrecerá a los propietarios asesoramiento técnico especializado para orientar sus iniciativas de recuperación.

Labores de extinción en el incendio de Teresa de Cofrentes este verano / Germán Caballero

No obstante, la Conselleria de Medio Ambiente destaca que, entre 2023 y 2024, la Generalitat ha financiado 14,2 millones de euros para el desarrollo de planes locales de prevención, con el mantenimiento de pistas forestales e infraestructuras en la Comunitat Valenciana. De los cuales 300.000 euros se han detinado concretamente a la zona de Ayora-Teresa de Cofrentes el año 2023.