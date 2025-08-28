Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores

Los Torontos d’Alcanar (Tarragona) se alzaron con el VI Concurso Nacional de Emboladores Vila de Alcalà de Xivert invirtiendo apenas 13 segundos desde que se fijó el toro de Germán Vidal (Cabanes) hasta que se cortó la cuerda.

Son 13 segundos que se hacen eternos. La segunda posición fue para los emboladores El Piló, de Culla, con 16 segundos, y la tercera posición fue para Emboladors Camarles, de Tarragona, con 17 segundos. El premio al mejor rabero fue Los Torontos d’Alcanar, y la mejor cortada se la llevó la cuadrilla local de El Foc.

Dramático fue el cuarto toro de la noche. El rabero de los emboladores del Camp de Morvedre no encontró el momento de soltar el rabo del toro, que le arrastraba, y en un momento determinado fornido astado se dio media vuelta y embistió varias veces al chaval, con el que se ensañó durante unos segundos, aunque afortunadamente no recibió ninguna cornada.

Sin heridas importantes

El concurso se interrumpió durante unos 15 minutos mientras el infortunado miembro de la cuadrilla saguntina era atendido en la enfermería del recinto taurino. Una vez se descartaron heridas por asta de toro o quemaduras importantes, se procedió a la reanudación del concurso de emboladores.

Poco después salió de la enfermería el mozo, que presentaba algunas quemaduras o rozaduras en el cuello, codo derecho y también en la ceja izquierda. Todo quedó en un susto y minutos después salió a la arena del recinto taurino recibiendo una cerrada ovación por los cerca de 1.000 asistentes al concurso.