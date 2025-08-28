Mazón convoca el acto de inicio del curso político el 12 de septiembre en Benidorm

Primeros movimientos para retomar la agenda política después del verano. El PP de la Comunidad Valenciana celebrará el acto que simbolizará el inicio del curso político el viernes 12 de septiembre.

Desde el partido afirman que se tratará de una cena con militantes y abierta también a la presencia de medios de comunicación, contrariamente a lo que se ha hecho en otras ocasiones. Fuentes internas explican que el acto tendrá lugar en la ermita de Sanz, en el interior del término municipal de Benidorm, ciudad de la que es alcalde Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y, a su vez, presidente del partido en la provincia. Este lugar es habitual en las grandes citas de la formación. Cabe recordar que Pablo Casado ya inauguró el curso político tras el verano de 2019 cuando lideraba el PP.

El evento se celebrará dos semanas después de que el presidente Carlos Mazón haya retomado su agenda política. Según fuentes de su entorno, el presidente autonómico retomará su agenda el lunes 1 de septiembre en Alicante después de unas vacaciones sque e alargaron desde el 14 de agosto hasta este martes 26 , cuando presidió el último pleno del Consell en el Palau de la Generalitat. El presidente retomó el descanso este jueves y, según informan voces de su equipo, el lunes 1 de septiembre tendrá agenda en Alicante.

El acto, informan las mismas fuentes, contará con los máximos dirigentes del PPCV y con representantes del Consell, así como también con el secretario general del PP a nivel nacional, Miguel Tellado. El número dos de Alberto Núñez Feijóo ya visitó Alicante el pasado 25 de julio en un acto en el cual también participó Mazón en el restaurante El Sorell, lugar habitual de los cónclaves del partido. También participarán en el evento los presidentes de las diputaciones de Valencia y de Castellón, Vicente Mompó y Marta Barrachina, así como el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

Anteriormente, el 10 de junio, fue el presidente del PP y jefe de la oposición, Feijóo, quien acudió a Alicante a protagonizar otro acto, este en el restaurante Juan XXIII, donde un millar de militantes se concentraron. En ninguno de los dos eventos Mazón recibió apoyos explícitos de los dos invitados estrella en aquellas citas, más allá de su presencialidad, ya que en sendos discursos evitaron pronunciarse sobre el futuro del presidente de la Generalitat y del PPCV.

La celebración del inicio del curso político anterior por parte del PPCV, tras el verano del 2024, se celebró en la localidad castellonense de Nules el día 13 de septiembre.

Continuidad

La continuidad de Mazón no ha dejado de estar en duda desde el pasado 29 de octubre, tras la dana desarrollada en la provincia de Valencia que acabó con la vida de 228 personas. La gestión llevada a cabo por el Consell en aquella trágica jornada está siendo ahora judicializada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, en la provincia de Valencia, donde están siendo investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, destituida tras aquellos hechos; y quien era su número dos, Emilio Argüeso, en aquel momento secretario autonómico de Emergencias.

Tras haber sido cuestionada la labor desempeñada por el Consell en aquella jornada, en la que las alarmas a la población llegaron con retraso y durante la cual el mismo Mazón ha hecho diferentes cambios de relato sobre qué hizo aquel día, cuando no se presentó en las dependencias del Cecopi hasta las 20:28 horas según su última versión, la continuidad del presidente de la Generalitat ha sido discutida. Aunque en el PP han preservado su continuidad hasta el momento, Mazón no ha recibido mensajes desde los líderes del partido asegurándole que repetirá candidatura para mantener su cargo en la próxima legislatura ni tampoco mientras dure la actual.

Disputa interna

El acto se celebrará una semana después del convocado por el expresidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, que el viernes 5 de septiembre ha convocado a sus fieles para realizar una cena en el restaurante Juan XXIII de Alicante, el mismo en el que se celebró el acto con Feijóo el pasado mes de junio.

Camps ha anunciado su voluntad de volver a presidir el partido después de haber sido absuelto de las diversas causas judiciales a las que se enfrentó por causas de presunta corrupción. El expresidente, que considera que el PPCV necesita más “dinamismo, vida interna y participación de la militancia”, lleva desde hace meses reuniéndose con militantes cercanos para exigir un congreso en el partido al que pueda presentarse para recuperar la presidencia.

El gran damnificado de esta operación sería el presidente actual, Carlos Mazón, que aunque no es citado por Camps públicamente cuando justifica su voluntad de volver a primera línea, su regreso comportaría apartarlo de su cargo orgánico, el de presidente del PPCV.