Una nueva guía de municipios seguros ante inundaciones... ¿no tan nueva?

"Presentación de la nueva guía de recomendaciones para ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos". Así se promocionó en redes el acto en el que el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, presentó la "nueva guía" de recomendaciones para los muncipios ante el riesgo de inundaciones. Fue en una reunión con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias en la sede de esta institución. "Con esta guía conseguimos tener un marco común claro y práctico para la toma de decisiones de los responsables municipales", aseguró el conseller, que explicó que se contemplan inundaciones, olas de frío u olas de calor. "Este marco común y práctico nos va a facilitar esa toma de decisiones, que no son fáciles", afirmó.

Pero, según la diputada socialista Alicia Andújar, esta "nueva guía" no es tan nueva. Andújar asegura en otra publicación en sus redes sociales que "la nueva guía de Valderrama ya se presentó por el Consell de Ximo Puig en marzo de 2023". "La Guía de Municipios Seguros ya existía. Mazón y su consell siguen en el Ventorro", ha criticado.