Giro del tiempo en Valencia: llegan lluvias y tormentas con granizo

Tras días de un calor que este verano parece inagotable, el tiempo en Valencia vuelve a cambiar y da un giro inesperado hasta el punto de obligar a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta por lluvias y tormentas que pueden llegar acompañadas de granizo.

La situación puede afectar a toda la provincia de Valencia aunque será mucho más probable en un área concreta: la que hoy se verá afectada por la alerta de la Aemet, que no es otra que el litoral norte, donde está enclavada la capital del Túria y el área metropolitana o, lo que es lo mismo, la zona más poblada de la Comunitat Valenciana.

Alerta por lluvias y tormentas

La preemergencia comienza a las 12.00 del mediodía y finaliza doce horas después, a medianoche. Durante este período, la Agencia Estatal de Meterología advierte de que se podrían producir lluvias de cierta intensidad y tormentas con granizo. En concreto, la Aemet señala que las precipitaciones podrían descargar con fuerza y superar incluso los 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

De hecho, pide precaución a la ciudadanía porque hay riesgo de que se registren "chubascos muy fuertes que podrían provocar crecidas súbitas en cauces", al tiempo que detalla que las tormentas también "podrán ir acompañadas de granizo y vientos intensos".

En la ciudad de València, el tiempo para hoy se presenta especialmente nuboso a partir de las seis de la tarde, según indica la previsión meteorológica de la Aemet. Esta señala que, desde esa hora y hasta la medianoche, se disparará la probabilidad de lluvia hasta alcanzar el 95 % y el 80 % en el caso de las tormentas.

Aún así, la Agencia Estatal de Meteorología considera que es muy posible que sólo se midan ligeras precipitaciones en la capital del Túria a última hora de la tarde de hoy y que se prolonguen hasta entrada la madrugada.

No obstante, esto no quiere decir que no puedan registrarse lluvias más intensas y, de hecho, la alerta por precipitaciones de más de 20 litros por metro cuadrado a la hora estará activada durante toda la segunda mitad de la jornada ya que el peligro existe.