El accidente de ayer en la A-7 aún mantiene 10 kilómetros de atasco

La mañana sigue siendo complicada después de una tarde negra para quienes circulaban por la A-7. Un accidente múltiple en el que se vieron implicados 10 vehículos y un camión a la altura de Bétera provocó un atasco kilométrico en la autovía en sentido Barcelona. Los alcances se registraron alrededor de las 15:30 horas y obligaron a cortar varios carriles, concretamente el central y el izquierdo.

Esta mañana aún continuaban en la carretera parte de los vehículos siniestrados y, a las 8.00 horas, se contabilizaban casi 10 kilómetros de retenciones. El atasco llegaba desde Cruz de Gracia a Museros en sentido hacia la CV-32, hacia Massamagrell, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta última vía también registraba esta mañana problemas de circulación con casi dos kilómetros de tráfico lento en sentido hacia la V-21.Otra de las carreteras a las que afecta el atasco, la CV-35, también conocida como Pista de Ademuz, tenía esta mañana casi un kilómetro de retenciones.

Atasco ayer jueves a la altura del enlace entre la A-7 y la V-30 / DGT

Retenciones kilométricas

El atasco superó ayer los 20 kilómetros y provocóo un auténtivo colapso en el resto de vías que conectan con la A-7. Tanto la CV-35 en ambos sentidos como la V-30 experimentaron atascos considerables. La peor parte se la llevó la autovía A-7. Los carriles en sentido Barcelona desde el enlace con la A-3 estuvieron prácticamente bloqueados por los coches hasta el kilómetro 321, superado ya en enlace con la CV-35.

Además del accidente múltiple, la vía sufrió atascos en el sentido contrario, con retenciones de más de 5 kilómetros, por el llamado 'efecto mirón'.

Ocho heridos

Un total de ocho personas resultaron heridas en el accidente múltiple. Tres de ellas fueron trasladadas a centros hospitalarios, según indicó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Gestión de Tráfico. Hasta el lugar se movilizó una ambulancia del SAMU, dos de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia TNA que atendieron a ocho personas.

Entre las víctimas, una mujer de 67 años que presentaba dolor en el cuello y contusión en el muslo. La herida fue trasladada por un SAMU al Hospital General de València; mientras que los dos SVB evacuaron al Hospital General a una mujer de 37 años (por contusión en el abdomen) y a una mujer de 66 años con contusiones en las piernas.

Las otras cinco personas atendidas, que presentaban contusiones y mareos, fueron asistidas in situ por los efectivos sanitarios y no necesitaron traslado.