Cerca de 900 ascensores siguen fuera de servicio en la zona dana: ¿faltan técnicos o dinero?

Quienes residen en una comunidad de vecinos más o menos numerosa sabe el trastorno que supone que el ascensor del edificio no funcione. Si además la vivienda está situada en un altura considerable, apaga y vámonos. Y si alguno de los residentes de la finca tiene problemas de movilidad o simplemente es de edad avanzada, llevar una vida normal es absolutamente inviable. Pues ahora imagínese lo que significa vivir 10 meses sin que funcione el elevador. Pues en esta tesitura se encuentran cerca de 900 comunidades de vecinos de la zona que resultó afectada por la dana el pasado 29 de octubre.

"No es un problema económico sino más bien de falta de mano obra especializada que pueda cubrir la demanda", explica Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, a Levante-EMV. Los datos son de julio, pero lógicamente la cifra no habrá variado demasiado durante agosto, un mes prácticamente inhábil para todos los sectores. Y aunque reparar los ascensores puede suponer una derrama importante para una comunidad de vecinos no ha sido este aspecto, según explica Cucala, lo que ha frenado el arreglo de los elevadores puesto que, tanto las empresas de ascensores como algunas entidades financieras, ofrecieron unas condiciones de financiación favorables para los afectados quienes podían satisfacer el pago una vez hubiesen cobrado las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.

Sin embargo, desde la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunitat Valenciana (Ascencoval) inciden en que no es únicamente una cuestión de disponibilidad de personal, sino que el coste de arreglar los elevadores es fuente de desavenencias entre los vecinos. Se trata de presupuestos muy elevados que en muchos casos contemplan retirar el ascensor dañado y sustituirlo por otro nuevo. A esto hay que sumar que muchas de las piezas necesarias para la reparación se hacen a medida, lo que puede retrasar los tiempos de ejecución.

Según las estimaciones de Ascencoval unos 7.500 ascensores resultaron dañados en la catástrofe que sufrió parte de la provincia de Valencia. A estas alturas son casi mil los que todavía quedan por poner en marcha. Pero para poner en contexto las cifras no hay que perder de vista que en un año normal se instalan unos 1.500 ascensores, y de repente era necesario arreglar o cambiar 7.500.

En esta carrera por la rehabilitación de los montacargas se pusieron en marcha diferentes medidas para que la recuperación fuese lo más rápida posible, entre ellas la impulsada por la Conselleria de Industria que consistía en una línea de formación 'exprés' para homologar el título específico de mantenimiento de ascensores a los profesionales de mecánica, electrónica y otras ramas profesionales. El problema es que desde que se planteó esta iniciativa en el mes de febrero, pasaron tres meses hasta la publicación en el DOGV y los cursos no se pudieron impartir hasta este pasado julio.

Intervenciones prioritarias

Fruto de una reunión urgida por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi CV) mantenida el pasado 7 de abril (seis meses después de la dana) entre la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social y Ascencoval se determinó la necesidad de priorizar la reparación de los ascensores situados en edificios habitados por personas con movilidad reducida.

La Vicepresidencia facilitó a la asociación un listado elaborado junto a la Conselleria de Servicios Sociales en los que se localizaban los 311 edificios con personas con problemas de movilidad para que las intervenciones en los montacargas se llevaran a cabo lo antes posible. Desde Ascencoval señalan que actualmente se está trabajando sobre 189 de estos ascensores que requieren de intervención prioritaria. Además señalan que gracias a la moratoria del Real Decreto 7/2024 que establece una moratoria para la solución de defectos graves en ascensores y que también suspende hasta julio de 2026 la entrada en vigor de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se han podido destinar más de 1.000 horas a trabajos de recuperación de ascensores afectados por la dana.