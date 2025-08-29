“Se sienten capaces y aprenden que no están solos”: 30 años de campamentos para niños con cáncer de la AECC

África ha visto crecer a muchos niños en los últimos años como voluntaria en los campamentos de verano de la Asociación Española contra el Cáncer, pero este caso le conmovió especialmente. El chaval en cuestión, paciente oncológico, era al principio “muy inseguro, no hablaba mucho, parecía que se sentía culpable” por el cáncer que padecía. Pero creció, de campamento en campamento. Creció hasta tal punto que hace unos días, África lo vio sentarse con un niño más pequeño que se sentía, también, inseguro y culpable y hablarle de tú a tú sobre lo que es ser un niño con una enfermedad oncológica. “Le dio una charla tan valiosa que pensé que tenía que tomar apuntes”. Es parte de la magia de los campamentos de verano para menores con cáncer que desde hace treinta años organiza la AECC y que este verano ha llevado a una cincuentena de niños, niñas y adolescentes a Olocau.

“Lo que buscamos es ofrecer a los niños y niñas de siete a 17 años un entorno de ocio saludable y adaptado a las necesidades donde pueden compartir experiencias y establecer lazos de amistad”, explica Herminia Moreno, coordinadora del voluntariado en estos campamentos. Puede parecer un objetivo al uso, pero estos chicos y chicas no lo son. Muchos de ellos han vivido meses o años aislados, en tratamiento, sintiéndose frágiles, separados de sus amigos y de su colegio. Por eso, además de tirolina, piraguas, rocódromos, cine de verano o piscina -cosas usuales en los campamentos de verano- , en este hay también dos médicas pediatras, una enfermera y una auxiliar de enfermería. “Tenemos de todo: hay pacientes que ya han superado la enfermedad, que están en remisión, y otros que están en tratamiento oncológico”, explica Moreno. Por eso, un oncólogo tiene que autorizar a los menores que acudan a los campamentos, para que puedan hacerlo en condiciones de seguridad.

Los campamentos de la AECC para niños con cáncer cumplen 30 años / AECC

"Es un entorno que facilita que se abran"

Y tienen otra red de seguridad: este es el único campamento de los que organiza la asociación en toda España que permite que los usuarios vayan con sus hermanos y hermanas. “A veces incluso les viene igual de bien a los hermanos que a ellos, porque tener un hermano con cáncer puede hacer que te sientas más desatendido”, explica Moreno. Ayuda, dice, que pueden hablar y compartir entre familiares o con los voluntarios. Mientras, los padres y madres viven un momento de “respiro familiar”, añade la coordinadora.

Pero los verdaderos beneficiados son los propios pacientes . “Es un entorno que facilita que ellos se abran a poder hablar de estos temas, que en otro tipo de ambiente no se atreven a tocar porque se ven diferentes”, asegura Herminia Moreno. Por eso, muchos repiten año tras año, e incluso algunos vuelven cuando cumplen la edad máxima, pero como monitores. “Hay un chico de Madrid que ha cumplido los 18 y ya nos ha dicho que va a venir a la formación para ser voluntario porque tiene muchas ganas de seguir viniendo”, explica.

Los campamentos de la AECC para niños con cáncer cumplen 30 años / AECC

"Se sienten capaces"

No es el único. África Piqueras, voluntaria de la AECC en el campamento, añade que tiene dos compañeras que pasaron por las acampadas, tirolinas y piraguas como pacientes y que no se han desvinculado de la iniciativa. Lo recuerdan, dice, “con mucho cariño”. Una de ellas incluso ha venido a colaborar desde Milán, donde vive.

“Este año está yendo muy bien, los vemos con una energía muy positiva a todos, cuando vienen y nos cuentan cosas a las voluntarias nos ayudan más a nosotras que nosotras a ellos”, asegura. Y la clave del éxito, cree, está en que “nadie obliga a los niños a hacer nada que no les apetezca o que no quieran”. Pero, a la vez, las actividades físicas les empoderan. “Se sienten capaces de poder hacer esas actividades y, cuando no pueden, en casos especiales, se les dan alternativas”, afirma Piqueras. Pero les encantan la tirolina y los “juegos de correr”. “Tanto que luego es imposible acostarlos”, confiesa.

Los campamentos de la AECC para niños con cáncer cumplen 30 años / AECC

Un buzón con cartas de agradecimiento

Las amistades hechas en el campamento, en general, se mantienen durante el año -en las actividades y excursiones que organiza la AECC- y a lo largo de los años. Explica África que, ahora, cuando quedan días para volver a sus casas, están empezando a aparecer esas amistades intensas. Eso se ve, sobre todo, en el buzón. “Cada día les damos libretas y bolis y tienen hasta la noche para escribir cartas que luego se leen en voz alta”, explica. Hay de todo: hasta “chismes, salseos y dramas amorosos”. Pero ahora, con la perspectiva de tener que separarse pronto, la mayoría son cartas de agradecimiento. “Ya empiezan las emociones bonitas”, celebra la voluntaria.