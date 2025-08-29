En Directo
Directo
Décima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana
Mismo dolor, diez meses después. Miles de personas de distintos movimientos sociales se volvierán a concentrar este viernes, 29 de agosto, para reclamar la dimisión del president Carlos Mazón por su gestión de la dana, la trágica riada donde murieron 228 personas. Como en cada concentración, los familiares de los fallecidos encabezarán la protesta.
Coincidiendo con la celebración del décimo mes de las terribles inundaciones, la protesta regresa a la capital tras celebrarse el mes pasado en uno de los pueblos más damnificados de la zona cero.
Pasará de la zona cero a la plaza de la Mare de Déu, a las 19:30 h, y convocan los mismos movimientos sociales que en las anteriores marchas. En concreto, son más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana y los comités locales de reconstrucción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Giro del tiempo en Valencia: llegan lluvias y tormentas con granizo
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Tormentas en el norte y temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
- Dos terremotos sacuden Montserrat de madrugada y se dejan sentir incluso en Chiva
- Escabechina en las oposiciones de Secundaria: una de cada seis plazas quedan desiertas
- Vox amenaza con retirar su apoyo a Mompó si la diputación colabora con la AVL
- Casi 28.000 valencianos acumulan la mitad del PIB de la C. Valenciana
- El subdirector de Emergencias intentó personarse en la causa de la dana y pidió paralizar los plazos para estudiarla