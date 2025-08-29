"Tenemos un hueco guardado para ella en el cementerio"

En el cementerio de Cheste aguarda, mudo y expectante, un nicho destinado a Eli. Está en medio de sus padres. Hace meses que la familia apartó ese espacio para ella, un lugar que permanece vacío y en silencio, convertido en símbolo de la espera y de la ausencia. Nadie lo nombra como sepulcro, porque todavía persiste la esperanza de que algún día los restos de Eli aparezcan.

Elisabet Gil Martínez, Eli, de 38 años y madre de dos hijos menores de edad, es una de las 228 personas fallecidas y una de las tres personas desaparecidas tras la mayor catástrofe natural ocurrida en España, la dana del pasado 29 de octubre. Los otros dos son Francisco Ruiz Martínez, Paco, de 64, arrastrado por las aguas en Montserrat; y Francisco Javier Vicent Fas, Javi, de 56, visto por última vez en Pedralba.

Elisabet Gil. / ED

Eli viajaba de copiloto junto a su madre, Elvira, en un Ford Focus negro con el que se dirigían al hotel La Carreta, donde ambas trabajaban de camareras de habitación. El agua arrastró el vehículo cuando se vieron sorprendidas por la crecida repentina del barranco del Poyo, a la altura del circuito Ricardo Tormo y el polígono de La Reva. Eran las 17.31 horas, por lo que aún faltaban más de dos para que la Generalitat enviase la alarma de las 20.11 horas.

Un vídeo grabado por la propia Elisabet, el último que dejó, lo confirma. El coche que circulaba delante logró acelerar y escapar de la riada. Ellas no tuvieron esa oportunidad.

El marido de Elvira inició los trámites para la pensión de viudedad y la ayuda por familiar fallecido en la dana, después de que su cuerpo fuera hallado dos semanas más tarde en un campo de naranjos de Quart de Poblet, junto a la A3

El marido de Elvira inició los trámites para la pensión de viudedad y la ayuda por familiar fallecido en la dana, después de que su cuerpo fuera hallado dos semanas más tarde en un campo de naranjos de Quart de Poblet, junto a la A3. Allí, la rambla se desbordó y se extendió formando un mar de barro de hasta 2,2 metros de altura y varios kilómetros cuadrados de superficie.

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan una zona afectada por la dana. / Miguel Angel Montesinos / Miguel Ãngel Montesinos

Elvira descansa en Cheste, en una tumba a la que su hermano Ernesto Alfaro y sus familiares acuden con flores y lágrimas. Pero a Eli aún no pueden despedirla. Sus hijos, el mayor de 19 años y la menor de 4 , no fueron declarados huérfanos hasta enero, una vez pasaron 3 meses del desastre, con todas las consecuencias legales que conlleva. “El mayor empieza a estar mejor ahora. Con 19 años, perdió a la vez a los dos pilares de su vida: a su madre y a su abuela. Ya no solo es el sustento económico, es sobre todo el puñetazo emocional», explica.

“No hemos hecho funeral ni acto de despedida”, explica Ernesto, que con 63 años ejerce de portavoz de familia desde que comenzó esta horrible pesadilla . “Seguimos esperanzados en encontrarla. Ya no por nosotros, sino por el descanso de ella. Nadie merece estar enterrado en una fosa ni en un barranco, sin sepultura ni paz”.

Ese hueco, cuenta su tío, ya está preparado incluso con el marco donde se colocará la foto de Eli. Si algún día los restos no aparecen, la familia hará allí un acto simbólico. Pero mientras tanto, la esperanza de encontrarlase resiste a apagarse. La ausencia del cuerpo de un ser querido desaparecido deja una herida que nunca termina de cicatrizar. Es un dolor más profundo porque no hay despedida posible ni lugar al que acudir para honrar su memoria. 'No poder cerrar el duelo', lo describe la psicología.

Ernesto recuerda con gratitud la ayuda de decenas de personas los primeros días. “Al principio unas 120 personas se ofrecieron como voluntarios. Se formó un grupo de búsqueda y se tiraron al barranco. Había gente con perros, que hasta pidió vacaciones para estar allí”

Cada semana que pasa, reconoce, la búsqueda es más complicada. “Ahora solo hay pelo y huesos. La labor es más de arqueología. No hay perros que olfateen ni drones que detecten”, explica Ernesto, que confiesa que "la incertidumbre se hace más pesada, aunque el anhelo sigue intacto".

Ernesto recuerda con gratitud los primeros días tras la tragedia, cuando decenas de personas acudieron a ayudar. “Al principio unas 120 personas se ofrecieron como voluntarios. Se formó un grupo de búsqueda y se tiraron al barranco. Había gente con perros, que hasta pidió vacaciones para estar allí”. Entre ellos, los Topos Aztecas, especialistas en rescates internacionales, que lograron encontrar el cuerpo de su hermana Elvira.

Un sostén para la familia

Ernesto habla desde una mezcla de fortaleza y desgarro. “Yo lo llevo bien porque estoy bastante fuerte, pero hay personas de la familia que no lo llevan tan bien. Yo vengo entrenado. Tengo la polio desde los seis meses, voy en una escúter eléctrica. La vida me ha ido haciendo duro. Ya vengo duro de antes. Y mi papel ahora es dar ánimos a los demás”. Se ha convertido en el referente, el que sostiene cuando alguien flaquea: “Yo el que empieza a decaer, yo lo levanto y le digo: para arriba”.

Pero a la gratitud hacia la solidaridad civil se suma también la decepción con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. “Lo de honorable se tiene que demostrar y no se ha demostrado en ningún momento”, lamenta Ernesto. “No me oirás nunca decir presidente, porque para mí no lo es. Es un ocupa. Lo que más le va a dejar es el hormigón que se está dejando caer en los puentes”.

Manifestación para pedir la dimisión de Mazón por la gestión de la dana. / Miguel Angel Montesinos / Miguel Ãngel Montesinos

El dolor se mezcla con la certeza de que la familia no se rendirá. “Mi sobrina tiene su hueco allí, entre su padre y su madre. Y mientras tanto, seguimos esperando. Por ella, primero, y por todos nosotros”. El cementerio de Cheste guarda, en silencio, un vacío que es también una promesa: que algún día Eli regrese para descansar junto a los suyos.

Tampoco han cerrado el duelo las familias de Paco y Javi. El primero desapareció aquella tarde cuando trataba de resistir los embates de la riada sobre el techo de su coche, en compañía de sus nietos, Alejandro, de 10 años, y Ruth, de 5. A Paco se lo llevó el agua, mientras los niños sobrevieron sujetos a un árbol. Javi, por su parte, perdió la vida junto a su hija Susana. Los restos de ella fueron encontrados en el Mareny Blau, pero los de Javi siguen en algún lugar desconocido.