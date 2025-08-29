El ‘Libro de Visitas’ de quienes vinieron a echar una mano

Muchas de las imágenes que dejó la dana del pasado 29 de octubre tenían un denominador común: la de coches apilados, inservibles o a la espera de una solución en las calles anegadas de barro, primero, y polvo, después. Decenas de miles de automóviles quedaron convertidos en chatarra o sufrieron daños irrecuperables en la barrancada.

Muy pocos vehículos quedaron ilesos en los municipios afectados. Durante días ese fue el paisaje, la gran mayoría a la espera de acabar en el desguace, mientras otros conseguían el ardua tarea de llegar de la zona no inundada.

Entre los que quedaron aparcados —y como ahora, 10 meses después recuerda cualquiera que pasara por ahí esos días—, los salpicaderos reflejaban la diagnosis de cada uno de ellos. Por una parte estaban los que tenían asumida su pérdida. «Por favor, no retirar. Espera grúa». «No retirar. Gestiona el seguro».

Otros dejaban claro que funcionaban, pero eran solidarios: «Si necesita salir, trabajo enfrente (Servicios Sociales) Avíseme y le muevo la moto. Gracias». «Estoy limpiando mi casa. Si molesta el coche, llamar». «Este coche funciona. Soy de Naturgy». «No retirar. Somos vecinos». Y lo peor era encontrarle trabajando: «Estoy limpiando mi casa. Si molesta este coche llamar al...». Y también estuvo el término medio y aún tenía esperanza: «No llevar. Coche recuperable», «Furgoneta localizada. Se puede reparar. La recoge la grúa».

Uno de los mensajes que se ponían en los coches. / M. D.

Tampoco se olvida en esas calles, que muchos de los que aparecieron aquellos días posteriores al 29-O fueron imprescindibles: los que llevaban logos de organizaciones o eran voluntarios, aunque esos no necesitaban detallar su estado, a diferencia de los ‘anónimos’. Pero si los salpicaderos informaron del estado de cada vehículo, con un objetivo más o menos utilitarista... los mensajes de los parabrisas son los que muchos no olvidarán: se convirtieron en un particular libro de visitas.

El lodo, seco días después, permitía escribir sobre los cristales y fueron el lugar en el que los voluntarios imprimieron su procedencia. El nombre de la población y un mensaje. «Honduras con València», «Desde Madrid, fuerza», «Desde Algeciras, ánimo», «Ayuda Médica Universitaria. Vamos!!!», «Boca con València», «Viva el Team Salchichón», «Parla con València», «Villanueva del Pardillo con València», «Mora la Nova está con vosotros», «La mejor terreta del món. Amunt». También hubo espacio para el debate político, a pesar del trabajo y del cansancio, con reproches a Carlos Mazón y Pedro Sánchez. Eso duró, hasta que la manguera actuó.

Mensajes a escolares

Algunos mensajes se hicieron virales, como las palabras que voluntarios andaluces dejaron a escolares de Paiporta. Dos policías de Montilla escribieron en la pizarra un centro educativo. «Hemos dormido en vuestra clase. Somos policías de Montilla (Córdoba). Hemos venido a ayudar, muy pronto seguro que ya estáis en el cole. Os deseamos lo mejor, todo va a salir bien y ojalá podamos haceros una visita», dejaron por escrito.

Como estos, muchos relatos e historias personales, con vínculos que en algunos casos han querido mantener y que perdurarán en la memoria, tanto de aquellos que vinieron a echar una mano y una pala, como de quienes recibieron esa ayuda y ánimo necesarios.

Ahora, para mantener la memoria colectiva, lo que ha empezado a parecer en calles, edificios y negocios de la zona cero son azulejos en los que se indica la fecha de la tragedia y hasta dónde llegó el nivel del agua.