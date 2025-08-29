Operación retorno: Más de 600.000 desplazamientos en las carreteras de la Comunitat Valenciana a partir de esta tarde

El verano pondrá punto y final este domingo, y las carreteras se llenarán de personas que pondrán rumbo a casa. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado el operativo especial para el retorno de las vacaciones de muchos españoles y que circularán por la red de autovías y autopistas de la Comunitat Valenciana. Este empezará a las 15:00 horas de esta tarde de viernes hasta la medianoche del próximo domingo, 31 de agosto. Durante estos días se establecerán medidas especiales de regulación y de ordenación del tráfico que afectarán a Alicante, Castellón y Valencia.

En este sentido, la DGT prevé que el tráfico en toda España será muy denso, con más de 5.000.000 de desplazamientos de largo recorrido (entre comunidades autónomas). Y la Comunitat Valenciana experimentará más de una décima parte: 626.934. Por tanto, el elevado tránsito en las carreteras, necesita una mayor vigilancia y ordenación debido al alto riesgo de incidentes.

Imagen de archivo de la AP-7. / DGT

Horarios

Las horas más conflictivas y en las que Tráfico intensificará las medidas de control y de ordenación en las carreteras se concentran tanto durante la mañana como por las tardes:

Viernes: 16:00 a 21:00 horas

Sábado: 16:00 a 21:00 horas

Domingo: 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00

Mayor afluencia en el Corredor del Mediterráneo

Cabe destacar que las infraestructuras españolas llevan desde mediados de julio con un gran volumen de personas que se traslada durante la Operación Paso del Estrecho, unos movimientos que todavía están previstos que se mantengan hasta el próximo 15 de septiembre. Así, estos desplazamientos se sumarán a los de quienes regresan a casa y las carreteras estarán notablemente llenas. De hecho, donde más se notará la importante afluencia será entre la A-7 y la AP-7, y con desplazamientos de largo recorrido.

Cumplir con la normativa de seguridad vial es fundamental para que el fin de semana transcurra sin incidentes ni que se pongan vidas en riesgo. Por ello, la DGT insiste en que los conductores eleven la prudencia y en la importancia de respetar las normas de tráfico: velocidad establecida, las distancias de seguridad, apagar el móvil y llevar bien puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil en el caso de menores y descansar cada dos horas en el caso de trayectos largos, entre otras.

Durante los dos meses de verano, la DGT ha previsto 100.848.000 de desplazamientos de largo recorrido en todo el ámbito nacional, de los cuales 13.710.145 en la Comunitat Valenciana, un 2,25% más de los registrados el verano pasado en este territorio.

Puntos calientes en las carreteras valencianas:

Tramos en Alicante

A-70: Pk. 0 - 31,2 . Accesos y salidas de la circunvalación de Alicante.

. Accesos y salidas de la circunvalación de Alicante. N-332: Pk.157 - 159. Acceso a Altea. Pk.95 - 86,5. Accesos a El Altet-Santa Pola y costa. Pk.49 - 55. Accesos a Torrevieja.

Tramos en Castellón

CV-13: PK. 16,4. Ramal de enlace con AP-7 y N-340 en Torreblanca.

Tramos en Valencia