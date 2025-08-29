Y este otoño, ¿qué?

En medio del lodazal en que se ha convertido la política de nuestro país, porque no se piensa en las personas y sus problemas sino en el afán de poder a cualquier precio, comienza la preocupación de la gente sobre lo que pueda pasar atmosféricamente este otoño en el litoral mediterráneo. Tras el desastre de la DANA del año pasado es normal que la sociedad quiera saber lo que puede ocurrir. Diversos medios de comunicación se preguntan si es posible que ocurra una situación como la del año pasado. Y si puede volver a afectar a la zona cero de la DANA. Como principio general, tenemos que acostumbrarnos a que nuestro clima, en verano y otoño es cada vez más hostil. Y que nada nos debe sorprender en el devenir estacional y diario del tiempo atmosférico. Para este otoño los modelos estacionales nos indican normalidad de lluvias. Y esto en el litoral mediterráneo quiere decir que en cualquier momento puede ocurrir un episodio de lluvias torrenciales. Por tanto, desde ya debemos activar todos los procedimientos y mecanismos existentes para garantizar la vida humana ante eventos atmosféricos extremos. Y si no es en Valencia, será en cualquier otra provincia del litoral mediterráneo. Por eso, el sistema de alertas debería tener visión suprarregional, aunque luego en cada región se puedan precisar más los protocolos de alerta. Y el aviso meteorológico debe funcionar con el rigor con el que lo está haciendo en los últimos años en nuestro país. Todo esto requiere presupuesto y personal. El gasto estatal, regional y local en prevención, gestión de la emergencia y adaptación al cambio climático se va a convertir en una de las partidas económicas importantes de los presupuestos anuales. La política debe tomar conciencia de que esto va a ser así de ahora en adelante. Y la ciencia estará ahí para apoyar, como siempre. Por tanto, a la pregunta que enmarca este comentario, debemos responder que este otoño va a ser como siempre un periodo de alto riesgo ante lluvias torrenciales en el litoral mediterráneo español. Ocultar esta realidad o negarla es engañar a la población. Y no prepararla para el riesgo ni informarla debidamente es no entender la misión de la política que debería estar basada en la búsqueda del bien colectivo, en el servicio constante a la ciudadanía.