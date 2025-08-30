La campaña de vacunación contra la gripe en el segundo ciclo de infantil afectará a 107.042 escolares

La Generalitat Valenciana ampliará este curso la vacunación contra la gripe en los centros educativos al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, que ahora tienen 3, 4 y 5 años y que nacieron en 2020, 2021 y 2022. La campaña arrancará en octubre y se llevará a cabo en colegios públicos, concertados, privados y de educación especial, siempre con autorización de las familias.

Esta novedad, acordada el viernes en una reunión entre el director general de Salud Pública, Juan Beltrán, y el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, afectará a 107.042 menores que han nacido en este periodo de tiempo en la Comunitat Valenciana y que están ya escolarizados. Según explicó la Conselleria de Sanidad, la medida busca facilitar el acceso a la protección frente al virus y aumentar la cobertura entre la población infantil, uno de los grupos más afectados por esta enfermedad y uno de los principales transmisores del virus a sus familias.

De esta forma, tal como señala los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 nacieron en la Comunitat Valenciana 35.761 menores, mientras que el siguiente año fueron 35.677 niños y niñas. En 2022 nacieron 35.604 bebés, en una cifra que no deja de disminuir a cada año que pasa.

Suministro sin pinchazo

La vacuna utilizada se administra por vía nasal, en forma de aerosol, por lo que evita el pinchazo. Está especialmente diseñada para la infancia, es segura y eficaz: reduce hasta a la mitad el riesgo de enfermar y previene 8 de cada 10 ingresos hospitalarios por gripe en menores, según datos de Sanidad.

El Consell ya introdujo el pasado curso la vacuna intranasal en la campaña antigripal, aunque entonces de forma más limitada. La administración en los colegios, directamente en el aula y de la mano de personal sanitario, pretende además simplificar el proceso para las familias, evitar desplazamientos a los centros de salud y favorecer la conciliación.

La participación será voluntaria y se requerirá el consentimiento de los padres o tutores. Quienes prefieran acudir al centro de salud podrán solicitar cita con enfermería pediátrica.

El grupo más afectado

Los menores de cinco años son el grupo que con mayor frecuencia padece la gripe y el que más ingresos hospitalarios registra. Además, los más pequeños son a menudo el primer vector de transmisión hacia familiares y personas vulnerables, como mayores o pacientes con enfermedades crónicas. Con esta estrategia, la Generalitat pretende no solo proteger a la infancia, sino también reducir la propagación del virus en la comunidad.

En julio, Salud Pública ya celebró una sesión informativa dirigida a docentes, familias y equipos directivos para dar a conocer los detalles de la campaña y resolver dudas sobre la gripe y la administración de la vacuna.