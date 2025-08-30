Declarado un incendio forestal en Benimodo

Un incendio forestal se ha declarado este viernes en el término municipal de Benimodo, en la zona del camino del Tossal, y ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de extinción. Según Emergencias, inicialmente se han desplegado dos medios aéreos, dos dotaciones de Bomberos de València, dos autobombas y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, a los que más tarde se han sumaron un tercer medio aéreo y dos agentes medioambientales.

A las 13:45 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial frente a Incendios Forestales (PEIF) debido a la evolución del fuego. Además, un avión en ruta de vigilancia preventiva ha realizado una descarga de agua y también se han incorporado dos grupos de voluntarios de la ACIF Carlet. Las labores de extinción continúan mientras la columna de humo es visible desde distintos puntos de la comarca.