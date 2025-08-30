"Devolvernos a mi hijo con esquizofrenia a casa es el preludio de una muerte anunciada"

En mayo, cuando Lydia acudió al juzgado a pedir el internamiento en un centro de salud mental de su hijo Héctor, que padece esquizofrenia con trastorno de personalidad, le preguntaron si le tenía miedo y respondió que no. “Dije que le tenía respeto, pero no miedo”. Hoy, admite, su declaración sería muy distinta. “Le tengo miedo, miedo por mí y por mi marido, que se interpone cuando me ataca”, admite. Y ese miedo ha crecido en las últimas semanas hasta convertirse en pánico.

Desde mayo, Héctor, que tiene 37 años, está ingresado en el Hospital General, pero desde Psiquiatría ya han preavisado a la familia de que le darán el alta próximamente porque el General es un hospital de agudos y no de crónicos. No debería ser un problema, porque un juez dictaminó su ingreso forzoso en un centro residencial para personas con problemas de salud mental, pero el IVASS, que ostenta su curatela (la medida de apoyo para adultos con discapacidad o incapacidad que requieren asistencia) no tiene plazas en este tipo de centros, ni en ninguno otro alternativo. Así que cuando le den el alta a Héctor, volverá a casa con su padre y, sobre todo, con su madre, contra la que tiene “una fijación” que se traduce en conductas agresivas. Tanto es así que Lydia teme por su vida. “Es el preludio de una muerte anunciada, tengo miedo de que nos lesione a los dos o que intente deshacerse de mí durante un brote”, reconoce.

Lydia y su marido tienen miedo de la vuelta a casa de su hijo con esquizofrenia, que tiene decretado el ingreso en un centro de salud mental pero volverá a vivir con ellos por falta de plazas / Fernando Bustamante

La amenaza de la vuelta a casa

Héctor lleva diagnosticado más de tres años, pero sus brotes han ido en aumento. Por eso, en mayo de este año, el juzgado de primera instancia número 6 de Torrent dictó un auto de internamiento forzoso en el que decretaba “autorizar el internamiento en centro o residencia adecuada” de Héctor “para su protección y tratamiento adecuado a su situación”. Es algo que no se ha podido cumplir. Desde entonces, eso sí, Héctor está ingresado en la unidad de Psiquiatría del Hospital General. “Las psiquiatras y el personal de enfermería están ayudando muchísimo y les estamos muy agradecidos”, asegura la madre. Pero, desde hace unos días, la nube negra del regreso a casa del chico ronda a la familia.

“Sabemos que el hospital es un sitio de tránsito donde estabilizan a las personas y ya está, porque no tienen los recursos suficientes para enfermos crónicos”, afirma Lydia. Hace poco, los responsables médicos llamaron a sus padres para decirles que pronto darían el alta a Héctor, que no puede estar más tiempo ocupando una cama en un hospital de agudos.

“Tuvimos que llamar al 112 y la Policía para que volviera al hospital”

Pero no será la primera salida del hijo de Lydia del hospital. Sus padres han denunciado siete fugas, pero han sido muchas más. “Al principio no las denunciábamos porque nadie nos dijo que teníamos que hacerlo”, explica. Cuando se fuga, a veces aparece en su casa, en Torrent, y a veces “se lo encuentran por ahí, tirado, sin comer, drogado o inconsciente”.

Además, desde su ingreso en mayo, todas las semanas ha vuelto a casa un par de días, aprovechando permisos hospitalarios. El último terminó este jueves por la noche, cuando llegó el momento de volver a subir a Héctor al coche de su padre para volver al Hospital General, como de costumbre después de un permiso. Y Héctor se negó de forma violenta. “Hasta tuvimos que llamar al 112 y la Policía Nacional, que se lo llevaron”, relata.

Ahora, Lydia espera con ansiedad la llamada de la psiquiatra de su hijo, que sabe que acabará por decirle que Héctor vuelve a casa, y esta vez no solo para un par de días. Un escenario que se le antoja una verdadera pesadilla porque su hijo, como parte de su trastorno, ha desarrollado fijación agresiva contra ella.

“Cuando está aquí no se medica”

“Cuando está él no puedo hablar, no puedo escuchar música, no puedo decir ‘uf qué calor’, porque automáticamente cree que lo he dicho por él y hay bulla”, lamenta. Lydia no puede hablarle. Todo lo que quiere decirle o necesita saber lo canaliza a través de su marido, al que su hijo sí soporta, y que suele interponerse cuando la increpa o la agrede. Cuando ha tenido que llamar a la policía o llevarlo al hospital, su hijo ha tratado de hacer ver que es ella quien tiene una enfermedad mental. “Dice: ‘a quien tenéis que llevaros es a mi madre’, o se inventa que no le doy de comer”, detalla.

“En uno de los brotes me empujó y caí al suelo”, afirma la madre. Lydia tiene osteoporosis y una condición cerebral que le resta equilibrio al andar. Por eso tiene miedo de la fuerza física de su hijo. En una ocasión estuvo a punto de tirar el sofá de tres plazas por la ventana. No pudo porque hay rejas. Todos esos brotes los explica, entre otras cosas, porque cuando está en casa no se toma la medicación. “El otro día vimos en su habitación suficientes pastillas para tumbar a un elefante”, explica. No sabe a cuántos días de tratamiento que no se ha tomado corresponden.

Sin plazas públicas ni concertadas

Desde la Conselleria de Servicios Sociales explican que el problema es la falta de plazas en recursos especializados en salud mental, algo que consideran un problema heredado porque, dicen, el Consell del Botànic no introdujo plazas nuevas en ocho años. Desde el departamento, pues, afirman que a priori no hay un hueco en el sistema para Héctor, ni en plazas públicas ni en concertadas. Explican que la vuelta a casa es el protocolo habitual, porque nunca llegó a estar internado antes de ir al hospital, de forma que vuelve al punto del que salió para ser hospitalizado.

Eso sí, prometen estudiar el caso. Para ello, dicen, se suele evaluar la gravedad, la urgencia y el grado de capacidad del entorno familiar para “intentar encontrar una solución”. Hay lista de espera, afirman, sin embargo.

“No sé si vendrá a casa el lunes y, aunque intente sacar fuerza de flaqueza, somos dos personas más mayores”, lamenta Lydia. Así, se pregunta “a qué están esperando desde el IVASS”. “¿Están esperando a que la próxima llamada a emergencias sea por una muerte?”, inquiere.