Pedida de mano en las fiestas de Gilet

El concejal del PP en Gilet Francisco Faubel sorprendió a todo el pueblo y a su novia Iria Alandi pidiéndole que se case con él, en la noche del viernes. Fue una velada mágica, acontecida en la increíble noche de las fiestas del pueblo y cuando había casi finalizado la bajada de Sant Miquel desde la ermita a la iglesia. Este acto reunió a cientos de personas y la pedida de mano resultó muy emocionante. Francisco aprovechó que el santo era portado a hombros por los jóvenes, cuando ya estaba en la plaza, para sorprender a Iria con su pedida de mano. Por supuesto, ella dijo ‘si’ en medio de las felicitaciones de amigos y familiares.

La feliz pareja se dio el 'si' quiero. / J.M.V.

Este fin de semana se están celebrando estas fiestas que tienen una enorme trascendencia en Gilet. De hecho, cuentan en el pueblo que la velada de la 'baixà' se vive en esta población valenciana como si de la Nochebuena se tratase. Todas las familias montan sus mesas en las puertas de sus casas y comparten mesa y mantel. Visten sus mejores galas y luego disfrutan de esta tradición religiosa. También de la verbena, que estuvo a cargo de Vulkano y llenó la plaza hasta arriba.

Un momento de la actuación de la Orquesta Vulkano. / J.M.V.

Poco antes, se había disparado una soberbia mascletà nocturna, a cargo de pirotecnia Lluch, que hizo temblar todo el pueblo. No es de extrañar que el concejal de fiestas Carles Catalunya recibiera toda clase de felicitaciones porque el espectáculo de fuegos fue impresionante.