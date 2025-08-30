Restablecido el metro entre l'Alcúdia y Castelló tras sofocar el incendio de Massalavés

La circulación del metro entre las estaciones de Castelló y l'Alcudia, de la línea 1 de Metrovalencia, ha quedado restablecida esta madrugada, tras haberse dado por extinguido el incendio que afectó a un desguace de coches en Massalavés y que comenzó doce horas antes.

Según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, el incendio se dio por extinguido a las 23:43 horas de este viernes, mientras que la circulación ferroviaria se ha restablecido a las 3:27 horas de este sábado, una vez reparada la catenaria y el cableado afectados.

El incendio comenzó sobre las 15:11 horas en una zona de vegetación de Massalavés, en la comarca de la Ribera Alta, y afectó a la campa exterior de una empresa de desguace de vehículos, mientras que obligó a cortar la circulación del metro, por lo que lo que establecieron autobuses para viajar desde L'Alcúdia a Alberic y a Castelló se hicieron en autobús.

El fuego afectó a una decena de vehículos y a utensilios del desguace, así como a una zona de vegetación, matojos, cañar y campo, y llevó a movilizar hasta cuatro medios aéreos para las labores de extinción, además de varias unidades de Bomberos forestales, autobombas y dotaciones del consorcio provincial de bomberos de Valencia.

La evolución del fuego fue sido positiva durante la tarde, por lo que se retiraron los medios aéreos y el incendio se dio por controlado poco antes de las 21.00 horas, mientras que finalmente ha quedado extinguido a las 3:27 horas, doce horas después de su inicio. E