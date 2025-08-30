Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal

El calor no acaba de irse en Valencia. La provincia, intensamente sacudida por las altas temperaturas durante este agosto después de un mes de junio y parte de julio excepcionalmente cálidos, volverá en las próximas horas a vivir una jornada de intenso calor que incluso podría rozar lo que se ha dado en llamar una 'noche infernal'.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado la alerta por altas temperaturas en una zona concreta de la provincia. Será este el único lugar de España que aún permanezca el último día de agosto en una situación de preemergencia por calor, mientras que el resto de las alertas meteorológicas vigentes en esa jornada no serán por calor, sino por lluvias y tormentas.

Se trata del litoral sur de Valencia, una de las áreas más expuestas a las altas temperaturas y que este año parece aferrarse (a su pesar) a un termómetro disparado. La alerta amarilla se pondrá en funcionamiento a la una de la tarde y no se extinguirá hasta las nueve de la noche.

Sin embargo, una de las cosas que más llama la atención respecto al tiempo que nos espera mañana en Valencia no es sólo el calor, que afectará especialmente al litoral sur, sino lo que aguarda a casi toda la provincia en las horas de la noche. Y es que, de cumplirse los valores térmicos que anuncia la Aemet, la noche del domingo al lunes va a ser complicada para poder conciliar el sueño.

Sol y temperaturas en ascenso

El día amanecerá "poco nuboso" o despejado y con el mercurio subiendo en el litoral sur de Valencia, mientras que en el resto de la provincia las temperaturas serán muy similares a las de hoy, anuncia la Aemet.

El viento será flojo y por la tarde aumentará un poco en intensidad; soplará del "sur y el sureste, salvo en las zonas más interiores de Valencia, donde predominará el poniente". En algunos puntos del prelitoral y el litoral, como en la ciudad de València, también llegará del oeste, lo que puede elevar las temperaturas y la sensación térmica.

La Aemet estima que en muchos de estos puntos se vivirá una noche tórrida o ecuatorial (el termómetro no bajará de los 25 ºC) e incluso rozará lo que se conoce como noche infernal, en las que las temperaturas no descienden de los 30 grados.

Mañana sí lo harán, pero ya bien avanzada la madrugada. La previsión es que a las tres de la mañana aún se estén rozando los 30 ºC en la ciudad de València (28 ºC en concreto) y que sólo a partir del amanecer, a eso de las 7.00 horas del lunes, el mercurio descienda de los 25 ºC.

El tiempo y las temperaturas previstas para mañana en la ciudad de València, según la Aemet. / Aemet

Una de las características de la jornada de mañana domingo en la capital del Túria (al igual que en otros muchos puntos del territorio) será que se notará más calor del que realmente hará. Esto se debe al efecto de la sensación térmica, puesto que determinadas condiciones como la humedad o la falta de brisa pueden modificar la forma en la que el cuerpo percibe la temperatura y dispararla o reducirla. En este caso será más elevada de lo que marque el termómetro desde poco antes del mediodía y hasta bien entrada la madrugada.

No será el único lugar en el que ocurra esto. En el prelitoral sur, donde durante la jornada se activará la alerta amarilla por calor, la sensación térmica también escalará mañana hasta rozar los 40 grados, como en Alzira. Allí la noche también será mañana especialmente cálida con unos valores que a la una de la mañana aún estarán al borde de los 30 grados y que sólo bajarán de los 25 a partir de las 6.00 horas.