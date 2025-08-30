Los sindicatos anuncian un curso escolar en pie de guerra contra Conselleria

Los sindicatos educativos se han puesto en pie de guerra contra Conselleria a menos de dos semanas del inicio del curso escolar. Stepv, UGT y CC OO ya han adelantado que este será un año marcado por las protestas y movilizaciones. De hecho, el 8 de septiembre los docentes de FP ya tienen prevista una huelga.

Hay varios asuntos en agenda que vaticinan un otoño caliente para el conseller José Antonio Rovira, con la aplicación de la ley de libertad educativa a la cabeza. La consulta de la lengua base tuvo a los sindicatos en contra desde el principio, ya que consideraban que no tenía ninguna razón pedagógica detrás y que era "un ataque al valenciano". Este curso es el de aplicación de la votación, y tanto sindicatos como Ampas auguran "un caos en las aulas".

Por otro lado, los sindicatos critican "los recortes" en Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas y Escuelas de Adultos. "En solo dos cursos de Gobierno de PP con el apoyo de Vox se ha reducido la plantilla docente en todas las etapas educativas y se han dejado de adjudicar más de 7.400 puestos de trabajo en las adjudicaciones de inicio de curso respecto a las del Botànic", critica el Stepv, sindicato mayoritario en el sector.

Recortes y orden de plantillas

La principal crítica de los sindicatos son los "recortes" de Conselleria en muchas áreas, pese a que el departamento dirigido por José Antonio Rovira los niega. "Primero recortaron las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y los conservatorios. Este curso las FP, sobre todo el profesorado experto y especialista que ha visto empeoradas sus condiciones laborales", critica el Stepv. Además, denuncian que muchos centros han visto reducidos sus recursos para la mejora educativa.

Otro asunto aún candente es la negativa de Conselleria de Educación a acatar una orden de plantillas que dejó firmada el Botànic con los sindicatos. El conseller Rovira llevó la orden a la justicia al considerarla ilegal, pues se firmó con el anterior gobierno en funciones. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a los sindicatos y obliga a Conselleria a contratar los miles de docentes que faltan. La administración dijo que contrataría a estos docentes de manera gradual, pero los sindicatos se quejan del lento ritmo de incorporaciones y acusan a la administración de no estar cumpliendo la sentencia.

El valenciano

Este será también el curso de la medida estrella de Conselleria de Educación para esta legislatura: la ley de libertad educativa. El inicio del calendario escolar es una prueba de fuego para el conseller Rovira, que tendrá que demostrar que una medida duramente criticada por ampas y sindicatos funciona para las familias.

La lectura que hace el Stepv, en cambio, es bien distinta. "El Consell solo busca arrinconar el valenciano de la enseñanza con la consulta, algo que se consiguió frenar gracias a la movilización de la sociedad. Pese a todo, en las comarcas de predominio lingüístico castellano que votaron por el valenciano, no se ha respetado la demanda de las familias y a penas se han creado unidades en esa lengua".

Todo esto ha venido acompañado por lo que consideran "una serie de medidas para reducir la presencia del valenciano en el ámbito público con una política de asfixia económica a instituciones como la Academia Valenciana de la Llengua o el intento de modificar la Llei d'Us para cambiar el predominio lingüístico valenciano en la ciudad de Alicante o el cambio de acento de la ciudad de València".

Los afectados por la dana

La reconstrucción educativa de Conselleria de Educación tras la dana también ha sido duramente criticada por los sindicatos, que denunciaron ante Inspección de Trabajo las condiciones de insalubridad en las que abrían muchos centros escolares tras la riada.

Un juzgado les dio la razón e instó a Conselleria a que llevara a cabo nueve medidas para garantizar la vuelta a las aulas segura en los centros afectados por la dana. "No hace falta decir que a día de hoy no se ha aplicado ninguna", critica el Stepv.

Marc Candela, portavoz del sindicato, explicó hace unos días en una entrevista radiofónica que muchos centros no van a volver a clase en condiciones este 8 de septiembre. "Sabemos que hay centros que en teoría tienen que dar de comer a 500 estudiantes y no tienen la cocina en condiciones, o que no están climatizados. Pero aún así les hacen volver con total normalidad, cuando no van a poder hacerlo", criticó Candela.

Subida salarial y plantillas

UGT también ha anunciado movilizaciones por todos estos motivos, pero además otro problema candente es el salarial. El sindicato ha dejado claro que "dará la batalla" este curso por una mejora en las condiciones de los docentes valencianos, que siguen estando entre los peor pagados de toda España.

El sindicato denuncia que, mientras en otras comunidades como Euskadi o Asturias se han acordado incrementos salariales significativos, en la Comunitat Valenciana el president Mazón y el conseller Rovira siguen ignorando las demandas del colectivo docente.