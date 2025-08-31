Àgueda Micó 'rebelde' en l'Olleria
La diputada de Més Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, participó este pasado sábado en las cinco horas y tres cuartos que duró la gran entrada de Moros y Cristianos de l'Olleria, su localidad natal. Lo hizo desfilando al ritmo de la Agrupació Musical d'Agullent en la última escuadra de la 'filà' mora Rebeldes, que capitaneada por Laura Crespo lució un espectacular vestido con plumas negras, amarillas y blancas. El secretario general de Joves PV y concejal del Ayuntamiento de Alfara, Joan Guanter, inmortalizó el momento en sus redes sociales publicando una foto junto a Micó bajo el título 'Avant l’entrà'.
