La alta temperatura del Mediterráneo exige "vigilancia continuada" por más riesgo de danas

Las temperaturas récord que registran las aguas del Mediterráneo a finales de agosto, de entre 27 y 28 grados centígrados, obliga en las próximas semanas y meses a una "vigilancia continuada" por el mayor riesgo de danas u otros episodios de lluvias torrenciales en las comunidades del litoral.

El responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), el catedrático Jorge Olcina, explica que la situación de este 2025 no es diferente a la de los años anteriores en los que también hubo "temperaturas del mar muy altas".

Vigilancia diaria

Esto provoca "una necesidad de vigilancia continuada y diaria del estado atmosférico" ante la posibilidad de que la alta temperatura del mar contribuya a la formación de inestabilidad de "alto impacto" que se traduzcan en lluvias torrenciales e inundaciones.

Este riesgo existe "en todo el litoral mediterráneo en su conjunto" sin poder prever dónde hay más probabilidad entre Cataluña, la Comunitat Valenciana, Baleares, Murcia o Andalucía: "Todo es una región-riesgo y necesita una vigilancia y una coordinación continuada", ha repetido.

Nueva realidad climática

Para el experto, "el litoral tiene que acostumbrarse a esta nueva realidad climática, con veranos cada vez menos confortables térmicamente hablando, un calor muy constante y unos valores nocturnos más altos".

Esta situación parece instalada a orillas del Mediterráneo "especialmente desde el año 2019 cuando hubo la dana de la Vega Baja de Alicante", la cual "abrió una nueva etapa de necesaria vigilancia, coordinación e información puntual a la población".

Especial atención a la zona cero de la dana

Sobre la inquietud de este año entre los habitantes de zona cero de la dana de Valencia, Olcina ha advertido de que al año siguiente un desastre natural de esta virulencia las lluvias torrenciales podrían causar daños incluso peores debido a que "el territorio está recomponiéndose" sin que haya dado tiempo a acometer las infraestructuras que pudieran limitar los nuevos caudales.

"El territorio no está preparado, muy al contrario, es todavía es una zona con cicatrices del evento de hace prácticamente un año, y por tanto hay que estar especialmente vigilantes para evitar que pudiera volver a ocurrir y, sobre todo, para avisar a la gente con mucha más antelación", apostilla.