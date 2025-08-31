Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados

Las oposiciones a periodista de la Generalitat recientemente convocadas por la administración valenciana siguen dando que hablar. A la sorpresa generada por la avalancha de aspirantes que llegó desde el propio Consell de Carlos Mazón, desde donde se han presentado más de una veintena de asesores (un tercio del total) incluida la jefa de prensa del president, ahora se une el perfil de los miembros del tribunal escogido por la propia Generalitat para pilotar el proceso selectivo, que en su inmensa mayoría guardan relación laboral con esos trabajadores eventuales que concurren a la prueba. En algunos casos los vínculos son especialmente estrechos y los examinadores son directamente subordinados de los aspirantes.

De los 15 miembros –todos funcionarios de carrera-- que componen el tribunal que diseñará las preguntas del examen y evaluará a los aspirantes a alguna de las cinco plazas de periodista de la administración autonómica y cuyo listado fue publicado en el DOGV en plena canícula, una docena de ellos tiene su plaza adscrita a la dirección general de Comunicación y Promoción Institucional que dirige Paco González y a la que pertenecen casi todos los asesores del Palau que concurren a la oposición.

La excepción es Maite Gómez, la jefa de prensa de Mazón y la aspirante de mayor rango (es directora general). Su puesto de trabajo cuelga de la Secretaría Autonómica de Transparencia, a cargo de Santiago Lumbreras, y no de la de Comunicación que pilota José Manuel Cuenca, donde está integrada la dirección general de González.

Gómez, según el reglamento interno, tiene entre sus funciones la "dirección" del personal adscrito a la dirección general que desempeña sus funciones en los puestos de trabajo de comunicación y relaciones informativas, así como la "coordinación" con el área de Comunicación. Además, es sabido que forma parte del reducidísimo núcleo duro de Mazón y que, debido a su responsabilidad, tiene mando en plaza entre los periodistas de la Generalitat.

La imagen de Mazón llegando al Cecopi a las 20:28 el 29-O, acompañado de Maite Gómez, su jefa de prensa, y el asesor del PP Josep Lanuza. / Levante-EMV

El tribunal redacta las preguntas

El órgano de selección se estructura en tres categorías: titulares, suplentes y reservas. Los dos primeros grupos participan directamente en la confección de las preguntas y en la corrección del examen, mientras el tercero, de reciente creación, queda pendiente de posibles renuncias o recusaciones de los primeros.

Tanto la presidenta, Marta Isabel del Valle Gómez; como las tres vocales titulares, Eva María Torres Avendaño, Susana Montserrat Alberola Enguídanos e Inmaculada Cuñat Barber, tienen su plaza adscrita al Servicio de Difusión de la Acción del Consell (dependiente de la dirección general de Comunicación), que gestiona Presidencia. De esta conselleria se presentan a la prueba selectiva, además de la citada Gómez, otros cuatro asesores de Mazón: Amparo Tordera, Javier Picazo, María del Carmen González y Borja Espert.

La tónica se mantiene con los suplentes. Como presidente suplente figura Alejandro Pascual Valls, miembro del equipo de prensa de la Conselleria de Justicia y Administración Pública y por tanto también dependiente de Presidencia, que centraliza la coordinación de todos los periodistas. La jefa de prensa de este departamento y superior por tanto de Pascual, María Montero, también concurre a la prueba.

Sucede lo mismo con Marta Galmés Marco, vocal suplente y con plaza de periodista en Medio Ambiente, cuyos superiores Arturo Cervellera, al frente de la comunicación de esta conselleria, y Lourdes Nadal, jefa de gabinete, también se presentan, además de la asesora Rosa Piquer. La otra vocal suplente con relación laboral con aspirantes es Raquel Sánchez Meléndez, adscrita al Servicio de Publicidad e Imagen Institucional, también dependiente de la dirección general de Comunicación.

Trabajo codo con codo

Los lazos son incluso más estrechos con los reservas. Los cinco son subordinados de otros asesores aspirantes a las plazas públicas de periodista: Claudia Navarro Molina y Clara Pont Garzarán forman parte del equipo de comunicación de la Conselleria de Agricultura, cuya jefa de prensa, María José López, también está inscrita en la oposición, al igual que la asesora María del Carmen Rams.

Yolanda Cuevas Achabdan pertenece a Educación, donde la jefa de prensa es Gladys Alemán, que también concurre junto a María Amparo Ferraro y Elena Cabrera, asesoras. Y lo mismo sucede con Belén Gimeno Bataller y Eliana Asensi Talamantes, adscritas a los servicios de prensa de Sanidad y de la Vicepresidencia segunda que comandan, respectivamente, Lorena Tomillo y Raquel Miralles, quienes igualmente se presentan al examen. Desde Sanidad también concurre Damaris Ruano.

El Consell, reunido en un pleno extraordinario celebrado antes del parón estival. / Levante-EMV

Sólo María Victoria Pitarch Solsona, adscrita al Servicio del Registro de Prestadores del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, no tiene vínculos laborales directos con los asesores de la Generalitat pese a ser periodista. Las otras dos personas ajenas, Yolanda Mena Muñoz y María del Mar Cid Antón, tienen su puesto en la Conselleria de Justicia y figuran en el tribunal para elaborar las preguntas del apartado genérico del examen.

Dudas legales

La Generalitat, en aras de despejar suspicacias sobre el proceso, podría haber recurrido a empleados públicos de otras administraciones para componer este tribunal. De hecho, fuentes conocedoras de la función pública señalan a Levante-EMV que los perfiles escogidos y ese vínculo laboral con algunos aspirantes podría ser causa de recusación, si bien este extremo sólo puede ser denunciado por alguna de las personas admitidas para la prueba.

La ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece como "motivo de abstención" de formar parte de un órgano selectivo, entre otros, "tener amistad íntima o enemistad manifiesta" con otras personas que intervienen en el procedimiento o "tener relación de servicio con la persona, natural o jurídica, interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar".

Cuando concurran algunos de estos supuestos, dicta el artículo siguiente, "podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento".