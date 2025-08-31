Atasco monumental para sacarse el carnet de conducir: 19.000 personas y cuatro meses de espera

"¿Tan mal como ahora? Nunca. Esto ha colapsado y no tiene pinta de mejorar". David Corella lleva casi 20 años regentando una autoescuela con su hermano en València, y nunca se había encontrado tal atasco para sacarse el carnet de conducir. Hay 19.000 personas y más de cuatro meses de lista de espera.

El problema no es nuevo, las autoescuelas llevan ya varios años denunciándolo. Sin embargo, lejos de ponerle remedio el colapso se ha enquistado. La Unión de Autoescuelas de Valencia achaca esta situación a la falta de examinadores, que dependen de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En 2023 el colapso era de 14.000 personas en lista de espera, en 2024 se agrandó hasta las 16.000 y este año ya son casi 19.000 las que hacen cola para poder examinarse del carnet de conducir. "Cuando algún padre se enfada siempre digo lo mismo: ves al hospital y pide cita para el médico. Es lo mismo, es un servicio público que depdende de funcionarios", dice Corella.

Las autoescuelas reclaman un refuerzo en los examinadores o, al menos, que les den la capacidad de hacer horas extra para poder paliar el atasco de solicitudes para el carnet de conducir. "Desde 2007 la administración no ha funcionado bien. Ha habido épocas en la que se han desenvuelto un poco mejor, pero por lo general funciona así".

Un coche de autoescuela en València. / Ana de Los Ángeles

El número de exámenes aumenta

Según explican fuentes de la Dirección General de Tráfico, el retraso para poder examinarse de la prueba varía dependiendo del personal disponible y el momento del año. Julio y diciembre son los meses con más solicitudes para el examen práctico, ya que hay, en gran parte, un gran número de aspirantes que se presentan en las épocas vacacionales -sobre todo universitarios-. De hecho, explican que hay épocas del año donde hay plazas que incluso quedan desiertas.

Otro dato relevante es que el número de personas examinadas tampoco para de crecer en los últimos años. Mientras que en 2024 fueron casi 40.000 en la provincia de València, este año han sido unos 45.000 en el mismo periodo, es decir, un 12 % más de las pruebas.

Fachada de una autoescuela en València. / Ana de Los Ángeles

Casi la mitad suspendidos

A la falta de examinadores hay que añadir el porcentaje de suspensos en las pruebas, que también impide que la lista de espera se acorte. En concreto, la tasa de no aptos es del 47 %. "Con ese índice de aprobados es muy complicado que la lista pueda bajar. No digo que regalen el carnet, pero sí que consideramos necesario que levanten un poco la mano para que no sea tan complicado aprobar", explica Corella.

La situación se vuelve más complicada si cabe en el mes de septiembre cuando, coincidiendo con el final de las vacaciones, se produce un incremento de solicitudes para presentarse a la prueba ya que muchos alumnos quieren examinarse antes de empezar las clases. Sin embargo, últimamente ha habido un cambio de tendencia: antes el colapso era en estas fechas, ahora lo es todo el año.

La Jefatura de Tráfico asegura que mediante su sistema informático asigna el número de plazas de examen en función de la demanda y del alumnado de cada autoescuela. Eso sí, explica que establece un límite en la cantidad de exámenes que pueden realizar por ciclo basándose en el número de examinadores disponibles y la duración de cada tipo de examen.

Pese a las críticas de la Unión de Autoescuelas por la falta de personal, la DGT asegura que "la relación de puestos de trabajo para examinadores está cubierta en un 97 %, y es el colectivo con mayor tasa de reposición ya que cada año acceden unos 50 examinadores nuevos". De hecho, añaden que "esta años excepcionalmente se incorporarán 104 nuevos, llegando a tener el mayor número de examinadores de la historia de la DGT (903)". Como dato representativo, explican que desde 2017 se han incorporado al colectivo de examinadores de la DGT 732 personas.

Capacidad de examen

Sin embargo, las autoescuelas siguen criticando que es insuficiente para cubrir la demanda. La capacidad de examen ahora mismo por parte de la Jefatura de Tráfico es de unas 220 personas al día. En dos semanas son capaces de examinar a 2.000 alumnos y en un mes a 4.000. "Si sumas esos 4.000 y teniendo en cuenta que nadie se apuntara y que fueran todos aprobados, les llevaría más de 4 meses acabar con la lista de espera", critica Corella.

Es decir, que el alumnado tiene que esperar más de 4 meses de media desde que aprueba el examen teórico para examinarse del práctico, y esto empeora si se suspende, ya que deben esperar cuatro meses más. "Tenemos alumnos que han suspendido varias veces y han estado más de un año de espera para poder sacarse el carnet", explica el director de esta autoescuela.

El problema se agrava ya que si un estudiante suspende, muchas veces dejan de hacer prácticas hasta que se les asigna una nueva fecha y pierden muchos conocimienos adquiridos, lo que puede hacer que entren en un bucle y se eternice conseguir el carnet, según explican desde la Unión de Autoescuelas de Valencia.

El colapso que están atravesando las autoescuelas provoca que muchos alumnos que superan la prueba teórica no empiecen las prácticas hasta meses después, ya que saben que no podrán ir antes al examen, y eso en el mejor de los casos que es aprobar a la primera.