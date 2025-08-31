La ciudad violeta: rediseñar el plano urbano con una mirada feminista

Lo primero es delimitar el concepto. La arquitectura o urbanismo feminista no solo aboga por diseñar o construir pensando en las mujeres. El urbanismo con perspectiva de género es el que “pone el foco en la vida cotidiana de la población en un sentido amplio, sin desatender la diversidad de realidades y necesidades”. Es decir, no es una manera de planificar los municipios solo para las mujeres, aunque la mirada de género facilita que tengan prioridad actividades que siguen desempeñadas mayoritariamente por mujeres, como los cuidados que cada día reciben niños y mayores.

Esta noción ya aparece en la ley de Igualdad de 2007, donde se indica que las administraciones tendrán en cuenta esta perspectiva en el planeamiento urbanístico. La C. Valenciana es una de las autonomías más avanzadas en esta visión del urbanismo y la arquitectura. Ha comenzado a introducirse en municipios valencianos. Y ahora, la Diputación de Valencia, a través del área de Igualdad, quiere darle un impulso: ha preparado una guía, que presentará este mes de septiembre, donde ofrece buenas prácticas de urbanismo integrador.

Plaza de las Mujeres de Soria. / Diputación de Valencia

“Queremos que los pueblos y ciudades sean lugares habitables e igualitarios. En los espacios públicos también se generan desigualdades tanto económicas como de género a las que hay que poner soluciones. Las políticas públicas no son neutras y, por tanto, hay que diseñar espacios urbanos que cubran y respondan a las necesidades, expectativas y realidades de todas las personas, especialmente de las mujeres que históricamente han sido excluidas de la planificación urbana o la construcción de las ciudades”, señala la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix.

El objetivo de esta guía es inspirar para la ejecución de actuaciones urbanas con esa orientación integradora, en el marco del Pla Obert d’Inversions 2024-27. Este plan de inversión municipal incluye ámbitos muy relacionados con la idea de perspectiva de género, como parques y jardines, a los que deben destinarse al menos un 10 % de la cantidad asignada y son subvencionables al 100 %.

La percepción de inseguridad: cuatro veces más

Tal como se desprende del documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, este urbanismo tiene en cuenta aspectos como la percepción de seguridad de un espacio, el hecho de que no todo el mundo cuenta con vehículo propio o los equipamientos que dan apoyo a la cuidados de menores o adultos dependientes.

En la percepción de la seguridad hay una brecha de género, señala el documento elaborado por las expertas Inés Novella e Inés Sánchez de Madariaga. Según la Encuesta Social Europea (los datos son de 2016), en España un 31 % de mujeres menores de 34 años se sienten inseguras caminando solas de noche por su barrio, frente al 7 % de hombres. Entre los 35 y los 65 años, la diferencia es del 23,9 % frente al 7,6 % de ellos.

La seguridad es una cuestión esencial en el urbanismo con perspectiva de genero porque determina la autonomía de las mujeres. Pero también entre los mayores, donde se cierra la brecha, reconoce el estudio. Entre los mayores de 65 años la diferencia se reduce algo: el 29,8 % mujeres ve inseguridad, frente al 17 % de ellos. Para combatir esa percepción, la guía ofrece unas recomendaciones básicas, los “6 principios del Canadá”. Entre ellos, una buena señalización que favorezca la orientación; una buena iluminación que permita ver y ser vista; variedad de actividades en un espacio que permita continuidad de personas, y no sean lugares solitarios; o elementos de seguridad, como cámaras, botones de emergencia o equipamientos públicos.

Baños públicos en el Jardín del Túria. / Diputación de Valencia

Los baños, visibles

Un ejemplo habitual de espacio de riesgo son los baños. Son una de las instalaciones recomendadas, los baños públicos, porque tienen impacto positivo entre las mujeres, pero un mal diseño o mantenimiento también las perjudica más. Así, se recomienda a los ayuntamientos que tengan accesibilidad universal, que atienda a los cuidados, con espacio para cambiar a bebes (también para ellos); que no estén en zonas aisladas, que faciliten un control visual desde las zonas transitadas, y, en la medida de lo posible, que sean gratuitos, como es el caso de unos situados en el Jardín del Túria en Valencia.

La idea de la diputación, que presentará esta guía en septiembre a los ayuntamientos de las comarcas valencianas, es incentivar este tipo de prácticas, incluso con el establecimiento de un premio al mejor proyecto de urbanismo y arquitectura feminista.

Para ello, el documento ofrece 14 ejemplos de buenas prácticas, muchos de ellos impulsados por ayuntamientos valencianos. Uno de ellos es la plaza de las mujeres de Soria (iluminada de violeta), una intervención sencilla pero que da visibilidad a la mujer, potenciando la función simbólica de la ciudad. Otro, más práctico, es la renovación del centro de salud del Genovés (la Costera), con un mejor acceso y relación con su plaza, zona de descanso y sombra, y mejor accesibilidad.

Destaca también el Parque de las Mamás Belgas, en Ontinyent, ideado tras la dana de 2019 como parque inundable, pero también como zona de uso para los ciudadanos, con zonas para los juegos que facilitan la vigilancia de los padres, o un mobiliario inclusivo, con bancos con apoyo y reposabrazos.

Túnel de acceso a la estación central de Umea (Suecia). / Diputación de Valencia

El estudio también incluye casos internacionales, como una ruta en bus (Gmoabus) en una zona rural austriaca (estado de Burgenland), de baja densidad. Se detectó que muchas usuarias eran mujeres, con actividades ligadas a los cuidados (llevar a menores a escuela o a mayores al médico). Se creó un bus accesible, con rutas y horarios flexibles, puerta a puerta, y reserva vía telefónica. Se propone como ejemplo también el túnel de la estación de Umea (Suecia), que prioriza los espacios amplios y la visibilidad, para mitigar percepción de inseguridad.