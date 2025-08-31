Cortan un carril de la A-7 en Bétera por un accidente en plena operación retorno.

Un accidente registrado este domingo en la A-7, a la altura de Bétera, está provocando importantes retenciones en sentido A-3, coincidiendo con la operación retorno de las vacaciones de verano. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro se ha producido en el punto kilométrico 317 y ha obligado a cortar el carril derecho de la vía, lo que está generando un intenso embotellamiento en la zona.

Las cámaras de tráfico han captado imágenes en las que se observa una larga fila de vehículos detenidos y agentes trabajando en el lugar del accidente para regular la circulación. La DGT recomienda extremar la precaución, planificar con antelación los desplazamientos y atender a las indicaciones de los paneles de la carretera y de las autoridades de tráfico. El corte se produce en un momento especialmente delicado, cuando miles de conductores regresan a casa tras las vacaciones, lo que incrementa el riesgo de congestión en los principales accesos a Valencia.

Más de 600.000 desplazamientos en la Comunitat Valenciana

La DGT activó un operativo especial para el retorno de las vacaciones, que comenzó la tarde de viernes y perdurará hasta la medianoche de hoy, domingo 31 de agosto. En este sentido, se prevé que el tráfico sea especialmente denso en toda España, con más de 5.000.000 de desplazamientos de largo recorrido durante estos tres días. Por su parte, en la Comunitat Valenciana se esperan más de una décima parte de estos viajes: 626.934. Por tanto, el elevado tránsito en las carreteras, necesita una mayor vigilancia y ordenación debido al alto riesgo de incidentes.